Δυσαρέσκεια ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ

Τη δυσαρέσκειά του προς τις Αρχές του Ισραήλ εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την απαγόρευση εισόδου και απέλαση Ελλήνων πολιτών.



Συγκεκριμένα το Ελληνικό ΥΠΕΞ διαμαρτύρεται για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς.



Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς.



Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές».