Δυσεύρετα τα ραντεβού για νέες ταυτότητες - «Έως και 4 μήνες αναμονή» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούν ολοένα και περισσότεροι πολίτες το τελευταίο διάστημα για να κλείσουν ένα ραντεβού στην Αστυνομία με σκοπό την έκδοση της νέας ταυτότητας.

Παρά το γεγονός ότι η νέα ταυτότητα θα είναι υποχρεωτική από το 2026, με τη χρήση της παλιάς να εκτείνεται έως τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Χρήστος Συνδρεβέλης, σημείωσε πως η αναμονή μπορεί να φτάσει ακόμα και τους τέσσερις μήνες.

«Η αναμονή για να κλείσει κάποιος ραντεβού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Λειτουργούν 81 αστυνομικές υπηρεσίες με διευρυμένο ωράριο στην επικράτεια. Εκεί όπου δεν υπάρχει διευρυμένο ωράριο, η αναμονή είναι μεγαλύτερη, είναι στους τρεις με τέσσερις μήνες», είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε επίσης πως το υπουργείο «φρόντισε να εκδίδονται σε όλα τα τμήματα της χώρας και όχι μόνο στον τόπο διαμονής και πλέον ο πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού σε όποια αστυνομική υπηρεσία επιθυμεί», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Parapolitkka ενώ τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί πάνω από 1,7 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ωστόσο ζητήματα εξακολουθούν να υπάρχουν.

Ποιες περιοχές δεν έχουν ραντεβού πριν τον Ιανουάριο

Ο κ. Συνδρεβέλης μάλιστα αποκάλυψε ποια είναι τα αστυνομικά τμήματα που δυσκολεύονται περισσότερο καθώς τα ραντεβού με τους πολίτες είναι ανύπαρκτα τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο.

«Σε Καλλιθέα, Μαρούσι, Κηφισιά και Πειραιά πράγματι είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα πριν από τον Γενάρη. Λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, η έκδοση νέων ταυτοτήτων απαιτεί πολύ μεγάλο αριθμό αστυνομικών, που δεν υπάρχουν», τόνισε ο κ. Συνδρεβέλης. «Πιστεύουμε ότι τα τμήματα που έχουν επωμιστεί αυτή τη διαδικασία θα ενισχυθούν και θα διευρυνθεί και σε άλλα τμήματα το ωράριο» προσέθεσε.

«Το κάθε ραντεβού είναι 30 λεπτά και φωτογραφία μπορεί να βγάλει κάποιος είτε σε φωτογράφο είτε στο τμήμα. Είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας για παιδιά άνω των 12 ετών με παρουσία γονέα. Φυσικά η αναμονή παρακάμπτεται σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας και έχει προτεραιότητα», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.