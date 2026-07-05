Μια ξεχωριστή μέρα είναι η σημερινή για τον Θέμη Σοφό, καθώς γιορτάζει τα γενέθλια του έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Με αφορμή την ημέρα, ο γνωστός δικηγόρος έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, επιλέγοντας να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο με την αγαπημένη του σύζυγο Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μέσα στη θάλασσα, με φόντο ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, σε ένα στιγμιότυπο που αποπνέει ηρεμία και ρομαντισμό.

Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση

Ο Θέμης Σοφός συνόδευσε τη φωτογραφία με λίγα, αλλά ιδιαίτερα λόγια, γράφοντας:

«Δύση και Ανατολή μαζί… με το θαυμαστικό του ήλιου και τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας… Βαθιά μες στο χρυσάφι του καλοκαιριού…»

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες ευχές για τα γενέθλιά του, αλλά και πολλά σχόλια για τη φωτογραφία που μοιράστηκε με τη σύζυγό του.

Δεκαπέντε χρόνια κοινής πορείας

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός μετρούν 15 χρόνια γάμου και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τα τρία παιδιά τους.

Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό τους πρόγραμμα, οι δυο τους φροντίζουν να αφιερώνουν χρόνο ο ένας στον άλλον, ενώ συχνά μοιράζονται μέσα από τα social media μικρές στιγμές από την καθημερινότητα και τις καλοκαιρινές αποδράσεις τους, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.