Δύσκολες ώρες για τον βουλευτή της ΝΔ, Χρήστο Μπουκώρο - Πέθανε η μητέρα του

Την μητέρα του αποχαιρετά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος, η οποία πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα που ανήρτησε στα social media, ο Χρήστος Μπουκώρος, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Λατρεμένη και πολύτιμη μάνα μου σε αποχαιρετώ. Πολυαγαπημένη μητέρα μου, όταν την προηγούμενη εβδομάδα σε επισκεφθήκαμε όλοι μαζί στο πατρικό μας για να σε δούμε και να σου ευχηθούμε για τα 89 χρόνια που έκλεινες, δεν πίστευα ότι θα έφτανε τόσο σύντομα η ώρα να γράψω αυτές τις γραμμές».

«Αξιοπρέπεια μάς έμαθες. Εντιμότητα και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Σε ευχαριστώ αγαπημένη και πολύτιμη μητέρα μου για την αστείρευτη αγάπη σου, αλλά και παράλληλα για την αυστηρότητα και πειθαρχία, που τόσο με βοήθησαν στην πορεία της ζωής μου», έγραψε ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ.