Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες: Η αποκαθήλωση του Άντριου - Πώς τον έδιωξε από το Παλάτι η Τζιούφρε

«Μια συνηθισμένη κοπέλα από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια έδιωξε έναν Βρετανό πρίγκιπα από το παλάτι με την αλήθεια και το θάρρος της». Με αυτά τα λόγια, η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε σχολίασε την αφαίρεση των τίτλων και τιμών από τον πρίγκιπα Άντριου, εξαιτίας της εμπλοκής του στο σκάνδαλο του χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε τις επίσημες διαδικασίες για την απογύμνωση του αδελφού του από κάθε βασιλικό προνόμιο. Ο δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ δεν φέρει πλέον τους τίτλους του, αλλά θα αναφέρεται ως Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ενώ καλείται να εγκαταλείψει και την πολυτελή κατοικία του, τη Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

«Η Αυτού Μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση όλων των επίσημων Τίτλων και των Τιμών του Πρίγκιπα Άντριου.

Η μίσθωση του Royal Lodge του έχει, μέχρι σήμερα, παράσχει νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει. Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την αναχώρησή του και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική στέγη. Αυτές οι κινήσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η βαθιά τους συμπόνια ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην πτώση

Η υπόθεση αναβίωσε μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία υποστήριξε ότι είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον Άντριου τουλάχιστον τρεις φορές, αρχίζοντας από όταν ήταν μόλις 17 ετών.

Η Τζιούφρε είχε δηλώσει ότι γνωρίστηκε με τον πρίγκιπα μέσω του κυκλώματος του Τζέφρι Έπσταϊν και της συνεργάτιδάς του Γκίσλεϊν Μάξγουελ, που στρατολογούσαν νεαρές κοπέλες για τις «παρέες» του χρηματιστή.

Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει, η πρώτη τους συνάντηση έγινε σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου, όπου χόρεψαν πριν καταλήξουν στο σπίτι της Μάξγουελ. Εκεί, η νεαρή τότε κοπέλα ισχυρίζεται ότι της ζητήθηκε να «κάνει για εκείνον ό,τι έκανε για τον Τζέφρι». Το επόμενο πρωί τραβήχτηκε η γνωστή φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα στον πρίγκιπα, ενώ στο βάθος φαίνεται η Μάξγουελ.

Όπως αναφέρει το Sky News, στο βιβλίο που δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατό της, η Τζιούφρε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο πρίγκιπας Άντριου έδειχνε να πιστεύει πως το να κάνει σεξ μαζί μου ήταν δικαίωμά του».

Η Μάξγουελ, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της, προσπαθούσε να την πείσει να ικανοποιήσει τον πρίγκιπα, αποκαλώντας την ειρωνικά “Σταχτοπούτα” και προαναγγέλλοντας ότι «θα συναντήσει έναν όμορφο πρίγκιπα».

Η Τζιούφρε υποστήριξε πως πληρώθηκε 15.000 δολάρια για τη συνάντηση εκείνης της νύχτας, ενώ στο βιβλίο της περιγράφει δύο ακόμη επαφές, μία στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και μία στο ιδιωτικό νησί του στις Παρθένες Νήσους.

«Κορίτσια για τα οποία κανείς δεν νοιαζόταν»

Η ίδια εξηγεί πως πολλές από τις κοπέλες του κυκλώματος προέρχονταν από ευάλωτα περιβάλλοντα: «Πολλές από εμάς είχαμε κακοποιηθεί ή βιαστεί ως παιδιά. Ήμασταν φτωχές, κάποιες άστεγες. Κανείς δεν νοιαζόταν — κι εκείνος προσποιούνταν πως νοιαζόταν».

Η μαρτυρία της Τζιούφρε υπήρξε καταλυτική για την αποκάλυψη του κυκλώματος που συνδεόταν με προσωπικότητες της διεθνούς ελίτ. Αν και η εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου δεν αποδείχθηκε δικαστικά, οι καταγγελίες της και η δημόσια κατακραυγή ανάγκασαν το Παλάτι να αποστασιοποιηθεί πλήρως.

Ο ίδιος αρνείται σταθερά όλες τις κατηγορίες, ωστόσο η ζημιά στην εικόνα της βασιλικής οικογένειας θεωρείται ανεπανόρθωτη. Η πτώση του πρίγκιπα, από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στην κοινωνική απομόνωση, συμβολίζει ίσως περισσότερο από κάθε άλλο γεγονός την κρίση αξιοπιστίας που βιώνει το σύγχρονο βρετανικό στέμμα.