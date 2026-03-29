Δυσοίωνο το μέλλον του Ιωαννίδη στην Πορτογαλία: «Η Σπόρτινγκ τον πουλάει υπό έναν όρο»

Ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει να δίνει την δική του «μάχη» για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Ο άτυχος επιθετικός της Σπόρτινγκ παραμένει εκτός δράσης από τον Ιανουάριο, όταν υπέστη τραυματισμό σε μία αναμέτρηση απέναντι στη Βιτόρια Γκιμαράες. Το πρόβλημα εντοπίζεται στους πλάγιους συνδέσμους του αριστερού γονάτου και έχει επηρεάσει σημαντικά τη φυσική του κατάσταση. Επέστρεψε προσωρινά στη δράση τον Φεβρουάριο σε αγώνα πρωταθλήματος όμως δεν κατάφερε να επανέλθει πλήρως και έμεινε ξανά εκτός.

Μετά το πρωτοσέλιδο της Record, στο οποίο κάτω από φωτογραφία του έγραφε: «Ιωαννίδης σε οριακή κατάσταση», νέα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία κάνουν λόγο για σκέψεις της Σπόρτινγκ για παραχώρηση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού.

Η ιστοσελίδα «leonino.pt» που ασχολείται με ρεπορτάζ των «Λιονταριών», υπογραμμίζει σε δημοσίευμα της πως η διοίκηση της ομάδας είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενη πώληση του 25χρονου φορ, με την προϋπόθεση πως η πρόταση θα καλύπτει οικονομικά την Σπόρτινγκ. Υπενθυμίζουμε ότι ο πορτογαλικός σύλλογος δαπάνησε 22 εκατομμύρια για την απόκτηση του Ιωαννίδη.

Sporting aceita negociar Fotis Ioannidis por causa das lesões, mas apenas com uma condição 👀



Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το εξωτερικό, ο Ιωαννίδης αναμένεται να απουσιάσει για ακόμα 4-6 βδομάδες περίπου, ενώ αν δεν υπάρξει η απαραίτητη βελτίωση της κατάστασης του το σενάριο του χειρουργείου μοιάζει δεδομένο. Σε 22 συμμετοχές με τα «λιοντάρια», ο άτυχος επιθετικός μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ, μετρώντας μόλις 947 λεπτά.