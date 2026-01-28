Δυστύχημα οπαδών ΠΑΟΚ: Νέα δεδομένα για τα αίτια - «Δεν μπορεί να μπλόκαρε το τιμόνι» λέει ειδικός

Πολλά και κρίσιμα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με αποτέλεσμα 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ να έχασαν τη ζωή τους, την ίδια ώρα που στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το συγκλονιστικό βίντεο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στον αποκαλούμενο «δρόμο του θανάτου», τον DN6, που συνδέει την χώρα με την Ουγγαρία.

Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, οι ειδικοί μελετούν καρέ-καρέ το υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή της μοιραίας προσπέρασης.

«Από χθες το βράδυ κάνουμε case study για το τι έγινε και γιατί ο οδηγός του βαν, ενώ είχε βγάλει δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του, ξαφνικά έφυγε αριστερά και έκανε πλαγιομετωπική επικάλυψη, τη χειρότερη δυνατή σύγκρουση σε αυτοκινητόδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι λένε οι ειδικοί για το Lane Assistant

Αναφερόμενος στη μαρτυρία τραυματία, σύμφωνα με την οποία μπλόκαρε το τιμόνι και το σύστημα Lane Assistant, ο κ. Ζωγράφος εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλόκαρε. Όταν βγάζουμε φλας, το Lane Assistant απενεργοποιείται. Εφόσον είχε φλας για να μπει δεξιά, μπορούσε να το κάνει κανονικά».

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άλλων σεναρίων, παρουσιάζοντας τρεις βασικές εικασίες:

Κίνηση μέσα στο όχημα, που ενδεχομένως χάλασε τη γωνία θέασης, οδηγώντας σε απότομη διόρθωση του τιμονιού προς τα αριστερά.

Κλατάρισμα μπροστινού ελαστικού, που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου.

Ισχυρή ριπή πλάγιου ανέμου, η οποία ενδεχομένως αιφνιδίασε τον οδηγό.

«Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, αυτό που περιγράφεται δεν μπορεί να συμβεί με αναμμένο φλας. Αν υπήρξε τεχνική βλάβη, αυτό θα το διαπιστώσουν οι πραγματογνώμονες», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη σύγχυση προκαλεί, όπως σημείωσε στην ΕΡΤ, το αριστερό φλας που φαίνεται στο βίντεο: «Αυτό είναι που μπερδεύει όλο τον κόσμο. Μας μπέρδεψε κι εμάς».

Σε πλήρη κινητοποίηση οι ελληνικές Αρχές

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση η ελληνική κυβέρνηση για τον επαναπατρισμό των θυμάτων του τραγικού τροχαίου.

Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών έδρασαν άμεσα, αποστέλλοντας προσωπικό και παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων. Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε σταθερή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές, ενώ το Υπουργείο Υγείας και οι ελληνικές υπηρεσίες εξετάζουν προσεκτικά τις δυνατότητες ασφαλούς μεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα.

Η διαδικασία επαναπατρισμού των σορών, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, με το ΥΠΕΞ να διαβεβαιώνει ότι «έχει πέσει πάνω» σε κάθε λεπτομέρεια, ώστε οι οικογένειες να παραλάβουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα το συντομότερο δυνατό, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.

Σε καλή κατάσταση οι τραυματίες - Τι αναφέρεται για την μεταφορά τους στην Ελλάδα

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης (28/1) την κατάσταση των νοσηλευόμενων οπαδών του ΠΑΟΚ. Όπως ανέφερε, ένας τραυματίας είναι σε καλή κατάσταση, ο δεύτερος φέρει μη σοβαρά τραύματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Φέρει κακώσεις στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, οι οποίες, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν αναμένεται να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες.

Για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, σημείωσε ότι οι δύο πρώτοι μπορούν να ταξιδέψουν με πτήση γραμμής, ενώ ο πολυτραυματίας θα χρειαστεί ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, το οποίο θα σταλεί από την Ελλάδα μόλις υπάρξει η απαραίτητη ιατρική έγκριση. Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως, παρότι η ζωή του δεν κινδυνεύει, η μετακίνησή του χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάστασή του.