Δυστύχημα ΠΑΟΚ: Η στιγμή που οι τραυματίες οπαδοί μπαίνουν στο αεροπλάνο για να γυρίσουν Ελλάδα

Προσγειώθηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (29/1) στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ που θα επαναπατρίσει στην Ελλάδα τους δύο από τους τρεις τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου.

Ο πρώτος που εξήλθε από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στην Ρουμανία ήταν ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της πόλης, προκειμένου να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του ΕΚΑΒ για τον επαναπατρισμό του.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος δήλωσε: «Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Παράλληλα, νέες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του τρίτου οπαδού του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει στο νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκε πιο σοβαρά από τους άλλους δύο, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Έχει οίδημα στον αυχένα - Επιτυχημένη η επέμβαση

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο τραυματίας έχει οίδημα στον αυχένα και γι΄ αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ήταν επιτυχής.

«Αν είχε ταξιδέψει χθες υπήρχε κίνδυνος μόνιμης βλάβης» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος τόνισε ότι ο νεαρός «θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν μας πουν οι γιατροί».

«Ενώ έχει υποστεί πολλά κατάγματα δεν έχει επηρεαστεί νευρολογικά. Όταν γίνει καλά, θα ζει κανονικά τη ζωή του άρα τώρα πρέπει να μην γίνει λάθος» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν Έλληνα πολίτη μόνο του»

Παράλληλα, με αφορμή όσα συνέβησαν στη Ρουμανία, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «η Ελλάδα στέλνει μήνυμα ότι δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν Έλληνα πολίτη μόνο του πίσω. Ακούω και βλέπω στα social media που λένε ότι το κάνουμε γιατί είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ και διάφορα τέτοια. Πριν από μερικούς μήνες το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ έφερε από την Κένυα δύο ορειβάτες. Εμείς δεν αφήνουμε κανένα Έλληνα πίσω του μόνο ποτέ, δεν έχει να κάνει με θέμα δημοσιότητας, η Ελλάδα όπου και να είστε η Ελλάδα είναι πλάι σας».

Σημειώνεται πως οι δύο τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για εξετάσεις και νοσηλεία.

Όσον αφορά τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το thesspost, αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να τις επαναπατρίσει μέχρι το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Εν τω μεταξύ και ενώ η έρευνα των ρουμανικών Αρχών συνεχίζεται, χωρίς απάντηση μένουν κρίσιμα ερωτήματα, όπως τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.