Δυστύχημα στο λούνα παρκ: Νέα ποινική δίωξη στην πρώην δήμαρχο Κασσάνδρας και σε άλλους 6

Νέα σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, που οδήγησε σε τραγικό θάνατο τον 19χρονο Γιάννη Καμπαιλή τον Αύγουστο του 2024.

Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος 7 ατόμων, αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Κασσάνδρας, παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Στέφανος Ζαρκαντζιάς.

Η δίωξη αφορά την έκπτωτη δήμαρχο Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδημάρχους, δύο προϊστάμενους υπηρεσιών του δήμου και δύο μηχανικούς.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi

Τους παραπάνω εμπλεκόμενους είχε κατονομάσει, μεταξύ άλλων, ο πατέρας του θύματος, σε μήνυση που υπέβαλε για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η μήνυση αναφερόταν σε παραλείψεις σχετικές με το λούνα παρκ και τα μέτρα ασφαλείας. Αρχικά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής είχε απορρίψει τη μήνυση ως αβάσιμη αλλά, ύστερα από προσφυγή του πατέρα, ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης εξέφρασε άλλη άποψη. Την έκανε δεκτή και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, από τα παραπάνω πρόσωπα.

Μόλις ολοκληρώθηκε η έρευνα, ο κ. Ζαρκαντζιάς ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής να ασκηθεί ποινική δίωξης για το συγκεκριμένο αδίκημα. Σημειώνεται ότι η ανθρωποκτονία από αμέλεια συνιστά αδίκημα που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Φωτο: Intime

Εκκρεμεί η εκδίκαση για παράβαση καθήκοντος

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω πρόσωπα έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη στο πλαίσιο διαφορετικής δικογραφίας, η οποία αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς και -κατά περίπτωση- της απλής συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή.

Η υπόθεση έχει οριστεί να εκδικαστεί στα τέλη του έτους από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω ειδικής δωσιδικίας που συνδέεται με την ιδιότητα της δημάρχου και μίας εκ των αντιδημάρχων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/INTIME

Βαριές ποινές σε τέσσερα πρόσωπα

Παράλληλα, για τον θάνατο του 19χρονου, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών επέβαλε το περασμένο Σάββατο 13 Ιουνίου, έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, βαριές ποινές σε τέσσερα πρόσωπα.

Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη οκτώ ετών, η σύζυγός του και συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης σε κάθειρξη εννέα ετών, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού «Crazy Dance» σε κάθειρξη έξι ετών, ενώ ο μηχανολόγος μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος καταδικάστηκε σε κάθειρξη δεκατριών ετών.