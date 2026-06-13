Δυστύχημα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ισόβια στον ιδιοκτήτη, οι ποινές στους άλλους τρεις

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι,για το δυστύχημα στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής όταν ξεκόλλησε το κάθισμα του παιχνιδιού στο οποίο επέβαινε και εκσφενδονίστηκε, προσκρούοντας στο έδαφος. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 19 Αυγούστου του 2024, σοκάροντας το πανελλήνιο.

Υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, στη μία το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου 2026, εξέδωσε την εξής απόφαση: Έκρινε ένοχο τον 60χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, όπως επίσης και τον συγκατηγορούμενο του μηχανολόγο μηχανικό για απλή συνέργεια στο προηγούμενο αδίκημα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το δικαστήρια αποφάσισε να κηρύξει ομόφωνα ενόχους τους άλλους δύο κατηγορούμενους, κατά επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας. Από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, σε «απλή συνέργεια» για τη 54χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη ενώ για τον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance), οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε «θανατηφόρα έκθεση», αναφορικά με τον 19χρονο Γιάννη και πλημμεληματική «έκθεση» και «απλή σωματική βλάβη» για τον μικρότερο αδελφό του που σώθηκε.

Ισόβια στον ιδιοκτήτη - Ελεύθεροι μετά την έφεση οι άλλοι τρεις

Στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ και στον μηχανικό δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό αλλά το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας στη σύζυγό του πρώτου και την ελαφρυντική περίσταση της μετεφηβικής ηλικίας στον χειριστή του μηχανήματος.

Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια δεσμά και 8ετή κάθειρξη στον πρώτο κατηγορούμενο, συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών στη 54χρονη γυναίκα, συνολική ποινή φυλάκισης 6 ετών στον χειριστή και συνολική κάθειρξη 13 ετών στον μηχανικό.

Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ επέστρεψε στη φυλακή όπου κρατείτο μετά την απολογία του στον ανακριτή. Το δικαστήριο δέχτηκε να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα οι εφέσεις των υπόλοιπων τριών συγκατηγορούμενων στην εκτέλεση των ποινών, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στον μηχανικό επιβλήθηκε επιπλέον και η καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ.

«Δεν μπορώ να πω ότι είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Τα ισόβια δεσμά για τον ιδιοκτήτη ήταν μια δεδομένη κατάσταση για εμάς, νομίζω ότι το δικαστήριο έχει εξαντλήσει την επιείκεια με βάση το κομμάτι των υπόλοιπων κατηγορουμένων. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα, ώστε να εκτελεστούν οι ποινές στον επόμενο βαθμό. Θεωρώ ότι θα εκτελεστούν όλες οι ποινές, όσο και αν έχουν λυπηθεί τους κατηγορουμένους», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διαδικασίας ο πατέρας του αδικοχαμένου 19χρονου.

«Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος απόλυτα»: Οι δηλώσεις του πατέρα του αδικοχαμένου Γιάννη Καμπαϊλή μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το τραγικό δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική pic.twitter.com/IPoyzDWKQk — Flash.gr (@flashgrofficial) June 13, 2026

Σημειώνεται πως με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η -φερόμενη ως συνδιαχειρίστρια- σύζυγός του και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατά συρροή. Για απλή συνέργεια στις προηγούμενες πράξεις παραπέμφθηκε ο συγκατηγορούμενος μηχανολόγος μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Όπως αναγράφεται στο βούλευμα, για την παραπομπή τους με τις παραπάνω κατηγορίες ελήφθησαν υπόψη τα εξής: Η ιδιαίτερης επικινδυνότητας λειτουργία του επίδικου μηχανήματος ψυχαγωγίας με την ονομασία «Crazy Dance», συνεπεία μιας σειράς παραλείψεων από τους κατηγορούμενους. Επρόκειτο για ιδιοκατασκευή με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων, άνευ εχεγγύου ή προτύπου ασφαλείας κατασκευαστή, υπήρχε ελλιπής συντήρηση, έλλειψη ρυθμιστή ταχύτητας (κόφτη), επαγγελματική ανεπάρκεια του χειριστή, μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας πιστοποίησης και αδειοδότησης της εγκατάσταση κλπ.

Επίσης, το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν ακατάλληλο για χρήση, εξαιτίας κυρίως των αναφερόμενων δομικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών αστοχιών του, τις οποίες φέρεται πως γνώριζε ο συγκατηγορούμενος μηχανικός. Κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, συντάχθηκε σχετική έκθεση από τρεις επιθεωρητές της εταιρείας TUV HELLAS που είναι ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου, αρμόδιος για τη χορήγηση πιστοποιήσεων ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και έκθεση του πραγματογνώμονα που διορίστηκε με έγγραφο του ΑΤ Κασσάνδρας αλλά και τεχνική έκθεση δύο τεχνικών συμβούλων του πρώτου κατηγορούμενου.

Από την πλειοψηφία των δικαστών του δικαστικού συμβουλίου εντοπίστηκαν ιδιοτελή κίνητρα. Τόσο των τριών πρώτων των κατηγορουμένων, οι οποίοι λόγω των επαγγελματικών τους ιδιοτήτων (το ζευγάρι ως διαχειριστές του πάρκου διασκέδασης και ο τρίτος ως εργαζόμενος στην επιχείρηση αυτή) απέβλεπαν στον πορισμό εισοδήματος από τη λειτουργία του επίδικου μηχανήματος ψυχαγωγίας. Όσο και του συγκατηγορούμενου τους, ο οποίος με την ιδιότητα του διπλωματούχου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, συνέταξε έναντι αμοιβής τις επίμαχες 5 υπεύθυνες δηλώσεις περί ασφαλούς λειτουργίας του συγκροτήματος ψυχαγωγικής διάταξης, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν το επίδικο παιγνιομηχάνημα.

Προσεχώς η δίκη των αιρετών

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσουν οι εμπλεκόμενοι αιρετοί και υπάλληλοι του δήμου Κασσάνδρας οι οποίοι επέτρεψαν τη λειτουργία του λούνα παρκ, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιάννης Καμπαϊλής, το καλοκαίρι του 2024. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι φέρονται ότι σκόπευαν να προσφέρουν περιουσιακό όφελος στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, χωρίς την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων.

Με απ’ ευθείας κλήση, συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι η δήμαρχος Αναστασία Χαλκιά, δύο διατελέσαντες αντιδήμαρχοι και δύο υπάλληλοι του δήμου Κασσάνδρας, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης ενώ η δίκη έχει αναβληθεί ήδη μία φορά και προσδιορίστηκε να διεξαχθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Οι τέσσερις κατηγορούνται ότι παρέβησαν τα καθήκοντα τους. Η Αναστασία Χαλκιά, ως δήμαρχος Κασσάνδρας, από 1η Σεπτεμβρίου 2019, η δεύτερη κατηγορούμενη, ως αντιδήμαρχος Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών του δήμου Κασσάνδρας, από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Αυγούστου 2023, η τρίτη κατηγορούμενη, ως αντιδήμαρχος του ίδιου δήμου- αρμόδια και για την επιβολή προστίμων, από 1η Ιανουαρίου του 2024 και ο τέταρτος κατηγορούμενος, ως προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχων Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων.

Ακόμη, ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, όπως και δύο μηχανολόγοι μηχανικοί που βεβαίωσαν τη διενέργεια ελέγχου και επιθεώρησης στο μοιραίο μηχάνημα –παιχνίδι, το κάθισμα του οποίου ξεκόλλησε και ο 19χρονος εκσφενδονίστηκε, προσκρούοντας στο έδαφος. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος, ηθική αυτουργία και απλή συνέργεια στην παραπάνω πράξη, κατά περίπτωση. Τα αδικήματα τελέστηκαν από 31 Μαΐου 2023 έως 19 Αυγούστου 2024.