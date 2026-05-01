Δυσβάσταχτα τα μισθώματα των καταστημάτων – Δείτε πόσα ζητούν για 100 τετραγωνικά στην Ερμού

Από το Σύνταγμα και το ενοίκιο των 35.000 ευρώ, μέχρι την Ομόνοια και τα 400 ευρώ για μόλις 5 τ.μ., τα μισθώματα των καταστημάτων, φέρνουν πονοκέφαλο στους επιχειρηματίες και λουκέτα, όταν η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο.

Με τον φακό του FLASH, κάναμε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Ανασφάλεια, άγχος, αλλά και καταστήματα με σκονισμένες βιτρίνες που μάταια αναζητούν ενοικιαστή, είναι η εικόνα που κατέγραψε -μεταξύ άλλων- ο συνάδελφος Γιάννης Κέμμος.

Μια εικόνα που επιβεβαιώνει ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, αφού όπως τονίζει τα ενοίκια διπλασιάζονται από τη μια ημέρα στην άλλη και δεν είναι βιώσιμα…

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτή τη στιγμή, που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ότι δεν έχουν πια μια προστασία από μια επαγγελματική στέγη. Μόλις λήξει το μισθωτήριό μας, αμέσως ο ιδιοκτήτης διπλασιάζει το ενοίκιο. Γιατί; Μην με ρωτήσετε. Γιατί έτσι έχει ακούσει ότι τα ενοίκια ανεβήκαν, είναι ακριβά κλπ. Και διπλασιάζει το ενοίκιο. Αναζητούμε εμείς ένα χώρο άλλο για να μετεγκατασταθούμε κι ο καινούργιος ιδιοκτήτης -ας πούμε- αφού βρούμε ένα ενοίκιο που να μας κάνει κάπως, μας λέει ελάχιστο χρόνο μίσθωσης τρία χρόνια. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα.»

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Θάνος Τσαγγάρης

Μάλιστα, συμπληρώνει ο κύριος Τσαγγάρης, το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν ξεκινούν οι… προσθέσεις. Γιατί στα έξοδα που βγαίνουν από το ταμείο όταν κατεβαίνουν τα ρολά, πρέπει να συνυπολογιστούν και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων…

«Κοιτάξτε, ένα ενοίκιο που έχει τρεις χιλιάδες ευρώ -γιατί θα έχεις και δύο άτομα προσωπικό- αμέσως τα έξοδα του γίνονται εννιά χιλιάδες ευρώ. Τριπλασιάζονται δηλαδή τα γενικά του έξοδα. Συνεπώς, όχι, δεν είναι βιώσιμα αυτά τα μισθώματα.

Και αυτά που είναι βιώσιμα, δεν είναι σε περιοχές τέτοιες που να σου φέρνουν ένα αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι μόνο το κατάστημα, είναι και τα δημοτικά τέλη, είναι και η ενέργεια που είναι ένα σοβαρό θέμα τώρα. Είναι ότι πλέον πρέπει να έχεις ένα τηλέφωνο που το λιγότερο θα σου στοιχίζει 70-80 ευρώ μηνιαίως με το ίντερνετ, είναι τα POS τα οποία έχουν παρόχους, είναι τα mydata που έχουν παρόχους. Είναι μια σειρά άλλων εξόδων, εκτός του ενοικίου που δεν σε αφήνουν να επιβιώσεις. Γι' αυτό και κλείνουν όλα τα μαγαζιά.»

Ζητούν ακόμα και 312 ευρώ/τ.μ! – Τσουχτερές τιμές, απελπισμένοι καταστηματάρχες

«Τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί και καταφέρνουμε να τα βγάλουμε πέρα με μεγάλη δυσκολία», μας λέει η κυρία Αναστασία Σπηλιοπούλου την οποία συναντήσαμε στην Αγίου Μάρκου, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί όπου διατηρεί πολλά χρόνια κατάστημα με υφάσματα επιπλώσεων και κουρτίνες. Στον συγκεκριμένο πεζόδρομο τα μισθώματα είναι τετραψήφια, τονίζει. Ξεκινούν από 2.500 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 10 χιλιάδες! Τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που η ίδια γνωρίζει, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοί της, έμποροι, να μην μπορούν ν’ αντέξουν το αρνητικό πρόσημο στο τέλος της ημέρας και να βάζουν λουκέτο. Πάνω από 10 καταστήματα είναι κλειστά, στον ίδιο δρόμο, συμπληρώνει με νόημα…

Δυσβάσταχτα τα μισθώματα των καταστημάτων – Δείτε πόσα ζητούν για 100 τετραγωνικά στην Ερμού.

Μια διαδικτυακή βόλτα είναι αρκετή για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος του προβλήματος για χιλιάδες επαγγελματίες. Η πραγματικότητα που καταγράφεται μαρτυρά πως δεν υπάρχει μια αγορά. Υπάρχει αγορά πολλών ταχυτήτων. Κι εννοείται πως παίζει ρόλο η γειτονιά (υποβαθμισμένη ή όχι), αν είναι κατάστημα προβολής, τα τετραγωνικά του. Έτσι, αν ο επαγγελματίας θέλει να έχει κίνηση στο μαγαζί του, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλιώς θα διαπιστώσει τις επιπτώσεις της επιλογής του, στις χαμηλές εισπράξεις του.

Γι' αυτό και μπορεί να βρει κανείς ακίνητο από μερικά ευρώ (συνήθως ισόγεια, σε δρόμους χωρίς κίνηση) έως μερικές εκατοντάδες ευρώ ανά τετραγωνικό, με τα «φιλέτα» σε Ακαδημίας, Σύνταγμα και ιστορικό κέντρο, να πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω. Τόσο που ακόμα και καταστήματα μικρά, 25-70 τ.μ. να ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ ενοίκιο, λόγω τουριστικής κίνησης και «βιτρίνας».

Ενδεικτικά, εντοπίσαμε κάποιες πιο…ιδιαίτερες περιπτώσεις:

Σύνταγμα (Ισόγειο) 112 m 2 κατασκευής του 1960… 35.000 € . Δηλαδή 312 €/ m 2 !

κατασκευής του 1960… 35.000 € . Δηλαδή 312 €/ m ! Μοναστηράκι (Υπόγ. Ισογ. 1 ος ) 218 m 2 ….35.000 € . Δηλαδή 161 €/ m 2

) 218 m ….35.000 € . Δηλαδή 161 €/ m Σύνταγμα (Ισόγειο) 406 m 2 κατασκευής του 1970… 20.000 € !

Σύνταγμα (Ισόγειο) 406 m κατασκευής του 1970… 20.000 € ! Ομόνοια (Ισόγειο) 650 m 2 …20.000 €

…20.000 € Σύνταγμα 11 m 2 …. 1.100 €. Δηλαδή 100 €/τ.μ.

…. 1.100 €. Δηλαδή 100 €/τ.μ. Ομόνοια (Ισόγειο) 5 m 2 κατασκευής του 1965… 400 €

κατασκευής του 1965… 400 € Ομόνοια 25 m2 … 800€. Δηλαδή περίπου 32€/τ.μ.

Με λίγα λόγια, αν κάποιος επιθυμεί την επταήμερη ακατάπαυστη κίνηση της Ερμού και του κέντρου, θα πρέπει να πληρώσει. Εξάλλου, όπως δηλώνει κι ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί μια κατηγορία από μόνος του…

«Η Ερμού είναι ένας πεζόδρομος όπου εκεί τα μισθώματα είναι πολύ ακριβά, γι' αυτό και συνήθως τα επιλέγουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Τα ενοίκια αγγίζουν τις 25.000, 30.000, 50.000, αναλόγως. Δηλαδή το μίσθωμα δεν έχει να κάνει με το τετραγωνικό. Έχει να κάνει με το ίδιο το ακίνητο. Τώρα το θέμα είναι ποιος μπορεί να τα νοικιάσει. Πάντως τα κλείνουν σε δημοπρασία εκεί τα καταστήματα.

Ωστόσο η Ερμού είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που λειτουργεί βάση νόμου όλες τις Κυριακές του χρόνου. Υπάρχουν τουρίστες καθημερινά. Το ερώτημα είναι ποιος θα πάει να ψωνίσει στη Νέα Ιωνία, στο Παγκράτι, στη Νέα Σμύρνη…»

Επαγγελματική στέγη. Αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα, δηλώνουν οι έμποροι

«Παλεύουμε για να τα βγάλουμε πέρα με το ενοίκιο», δηλώνει στον φακό του FLASH κι ο Κριστιάν Ζούζα, που διατηρεί κατάστημα με κοσμήματα στο κέντρο της Αθήνας, από το 2013. Ευτυχώς ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, συμπληρώνει, έχει κάνει μόνο μια φορά αύξηση όλ’ αυτά τα χρόνια, διαφορετικά δεν αποκλείεται να είχε εγκαταλείψει το ακίνητο, όπως έκανε κι ο γείτονάς του, όταν μετά από μια αύξηση που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει αναγκάστηκε να στραφεί στην on line αγορά.

Πώς θα μπορούσε όμως να βρεθεί λύση, στη δύσκολη εξίσωση των μισθωμάτων; Ο κύριος Θάνος Τσαγγάρης μας εξηγεί…

«Ζητάμε από την Πολιτεία μια επαγγελματική στέγη εννιά ετών -γιατί, όπως ξέρετε, επί μνημονίων καταργήθηκε η επαγγελματική στέγη- ή έξι ετών συν τριετή παράταση μονομερώς για τους συνεπείς. Δηλαδή αν είσαι συνεπής να πάρεις και τρία χρόνια παράταση αν το ζητήσεις.»