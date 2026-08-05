Δυτική Αττική: 111.000 στρέμματα έγιναν στάχτη - Με διαδικασίες fast track οι αποζημιώσεις

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Στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε η επόμενη ημέρα για τη Δυτική Αττική. Ο σχεδιασμός εστιάζει στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων και την άμεση οικονομική ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων.

Από τα 111.000 στρέμματα που κάηκαν, τα 46.000 αφορούν δασικές εκτάσεις. Σημαντικά τμήματα διασώθηκαν χάρη στα προληπτικά έργα «Antinero» (ύψους 20 εκατ. ευρώ) και τις ενέργειες της Πυροσβεστικής.Στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα για τη θωράκιση των πληγεισών περιοχών.

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις τον πυρόπληκτων. pic.twitter.com/Y6qNuidaTE — Flash.gr (@flashgrofficial) August 5, 2026

Με την επαναλειτουργία της Βουλής, κατατίθεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης που προβλέπει:

Επιτάχυνση διαδικασιών: Ψηφιοποίηση των δηλώσεων για ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων.

Ψηφιοποίηση των δηλώσεων για ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων. Απλοποίηση: Μείωση της γραφειοκρατίας για πληγέντες πολίτες και επιχειρήσεις.

Για την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επαγγελματιών ανακοινώθηκαν:

Αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ (για 3 μήνες).

Φορολογικά/Ασφαλιστικά: 6μηνη αναστολή και ρύθμιση οφειλών.

6μηνη αναστολή και ρύθμιση οφειλών. Προστασία: Αναστολή πλειστηριασμών για 12 μήνες.

Αναστολή πλειστηριασμών για 12 μήνες. Επέκταση: Τα μέτρα για τις επιχειρήσεις θα ισχύσουν και στις περιοχές Ψάθα και Αλεποχώρι.

Δόθηκαν σαφείς οδηγίες στον ΕΛΓΑ για την άμεση καταγραφή και αποζημίωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων που επλήγησαν.

Οι λεπτομέρειες των μέτρων θα εξειδικευτούν άμεσα από τα αρμόδια Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.