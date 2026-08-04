Δυτική Αττική: Αντιπυρικές ζώνες του AntiNero «έσωσαν» Βίλια και Πάρνηθα από την καταστροφική φωτιά

Η δημιουργία εκτεταμένων αντιπυρικών ζωνών σε καίρια σημεία της περιοχής αποδείχθηκε καθοριστική για την ανάσχεση της μεγάλης πυρκαγιάς που απείλησε τη Δυτική Αττική. Ειδικότερα, βορειοανατολικά του Αγίου Νεκταρίου διαμορφώθηκε μεγάλη ζώνη πυροπροστασίας με στόχο να αποτραπεί η εξάπλωση του μετώπου προς τα Βίλια και την Πάρνηθα.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή μηχανημάτων του προγράμματος AntiNero και τη συνεργασία των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Δυτική Αττική: Οι αντιπυρικές ζώνες και το Antinero στη «μάχη» κατά της φωτιάς pic.twitter.com/9qvAZ4e8w5 — Flash.gr (@flashgrofficial) August 4, 2026

Οι παρεμβάσεις που περιόρισαν τη φωτιά

Οι αντιπυρικές ζώνες αποτελούν βασικό εργαλείο τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών, καθώς διευκολύνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, επιβραδύνουν την πορεία της φωτιάς και μειώνουν την ένταση του μετώπου.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα στην περιοχή Λούμπας Ψάθας, όπου σε αρκετά σημεία η πυρκαγιά δεν κατέστρεψε το δάσος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι φλόγες κινήθηκαν κυρίως έρπουσες στο έδαφος, γεγονός που αποδίδεται στις παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί μέσω του προγράμματος AntiNero, όπως καθαρισμοί της βλάστησης και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Ζώνες πρόληψης και ζώνες καταστολής

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στις μόνιμες αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται προληπτικά στο πλαίσιο του σχεδιασμού δασοπροστασίας και στις ειδικές ζώνες καταστολής που ανοίγονται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, ανάλογα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται στο πεδίο από τις επιχειρούσες δυνάμεις.

Στην Ψάθα, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις συνέβαλαν ώστε το πύρινο μέτωπο να ανακοπεί στο σημείο όπου είχε διαμορφωθεί η ζώνη, αποτρέποντας την επέκτασή του προς τον οικισμό.

Αντίστοιχα, η μεγάλη αντιπυρική ζώνη που δημιουργήθηκε στον άξονα Άγιος Νεκτάριος,Κρύο Πηγάδι,Αγία Παρασκευή λειτούργησε ως κρίσιμο ανάχωμα απέναντι στη φωτιά, η οποία κινούνταν από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Με τον τρόπο αυτό περιορίστηκε ο κίνδυνος εξάπλωσης προς τα Βίλια, ενώ παράλληλα αποτράπηκε η προώθηση του μετώπου προς την Πάρνηθα.