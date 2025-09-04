Δυτική Αττική: Πάνω από 4 στους 10 οδηγούς βρέθηκαν παραβάτες

Η Δυτική Αττική βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αυστηρών αστυνομικών ελέγχων, με τα αποτελέσματα να προκαλούν έντονο προβληματισμό. Σε διήμερη επιχειρησιακή δράση της Τροχαίας, σε Ίλιον και Πετρούπολη, διενεργήθηκαν 298 έλεγχοι οδηγών.

Από αυτούς, οι 129 διαπιστώθηκαν παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 43,3%. Με απλά λόγια, περισσότεροι από 4 στους 10 οδηγούς παραβίασαν βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας.Τα αποτελέσματα της επιχείρησης ήταν άμεσα και ορατά: Αφαιρέθηκαν 21 άδειες κυκλοφορίας, 28 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ 20 οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Ποιες παραβάσεις έγιναν

Οι παραβάσεις αφορούσαν ενδεικτικά οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Παράλληλα, συνελήφθη άτομο εις βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφία, κλοπή, σωματικές βλάβες και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Στόχος δεν ήταν μόνο η καταγραφή τροχονομικών παραβάσεων, αλλά και η αντιμετώπιση κάθε μορφής παρανομίας που καταγράφεται στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η εικόνα αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Ήδη από το 2024, η Ελληνική Αστυνομία είχε ανακοινώσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη Δυτική Αττική, με αυξημένη ανταπόκριση στο πρώτο εννεάμηνο εκείνης της χρονιάς. Το γεγονός ότι, έναν χρόνο αργότερα, σχεδόν οι μισοί οδηγοί που ελέγχθηκαν βρέθηκαν παραβάτες, δείχνει ότι το πρόβλημα είναι βαθιά ριζωμένο. Δεν αρκεί η περιστασιακή αστυνόμευση· απαιτείται συστηματική παρουσία στους δρόμους, ενίσχυση της οδικής παιδείας και αυστηρή επιβολή ποινών.

Η αναλογία 4 στους 10 παραβάτες στους ελέγχους αποκαλύπτει μια καθημερινή απειλή για την ασφάλεια. Η Τροχαία δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει με την ίδια ένταση. Όμως, χωρίς αλλαγή στη νοοτροπία των οδηγών, τα αποτελέσματα θα επαναλαμβάνονται. Η συμμόρφωση με τον ΚΟΚ δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση που σώζει ζωές.