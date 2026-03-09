Δυτική Αττική & Θεσσαλία: Το ανοιχτό στοίχημα της οδικής ασφάλειας - Τι δείχνουν οι έλεγχοι

Η εικόνα στους ελληνικούς δρόμους παραμένει μια σκληρή υπενθύμιση ότι η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα είναι ακόμη ένα ζητούμενο και όχι μια κατάκτηση. Οι πρόσφατοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε Δυτική Αττική και Θεσσαλία φέρνουν στην επιφάνεια δεδομένα που προκαλούν προβληματισμό, όχι μόνο για τον αριθμό τους, αλλά για την ποιότητα των παραβάσεων.

Στοχευμένες «Εφόδοι» στη Δυτική Αττική

Το βράδυ της 6ης Μαρτίου 2026, η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής εστίασε σε Ίλιον και Αγίους Αναργύρους. Σε μια μόλις εξόρμηση, πραγματοποιήθηκαν 104 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 31 παραβάσεις. Δηλαδή, ένας στους τρεις οδηγούς που σταμάτησαν για έλεγχο, βρέθηκε να παρανομεί. Η αφαίρεση 13 αδειών κυκλοφορίας και 9 διπλωμάτων μέσα σε λίγες ώρες δείχνει πως η παραβατικότητα στις αστικές περιοχές παραμένει υψηλή και «συστηματική».

Θεσσαλία: 7.130 Παραβάσεις σε 28 ημέρες

Την ίδια ώρα, ο μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για τον Φεβρουάριο του 2026 είναι αποκαλυπτικός.

Σε 37.411 ελέγχους βεβαιώθηκαν 7.130 παραβάσεις. Αν και ευτυχώς δεν καταγράφηκε θανατηφόρο ατύχημα, οι 21 παθόντες (4 σοβαρά τραυματίες) θυμίζουν πως η απόσταση από την τραγωδία είναι ελάχιστη.

Η «μαύρη λίστα» των παραβάσεων:

• Υπερβολική ταχύτητα: 1.330 παραβάσεις (Πρωταθλήτρια επικινδυνότητας).

• Μέθη: 88 οδηγοί εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ.

• Επαγγελματικά οχήματα: 2.273 παραβάσεις, ένας αριθμός που «ζαλίζει».

Πίσω από τα νούμερα

Είναι πολλές ή λίγες αυτές οι παραβάσεις; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα πολλές. Συγκριτικά με τα περσινά στοιχεία (Φεβρουάριος 2025), οι παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού τηλεφώνου παρουσιάζουν μια ανησυχητική στασιμότητα ή και ελαφριά άνοδο, παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων.

Γιατί επιμένουμε στο λάθος; Η ψυχολογία του Έλληνα οδηγού παραμένει εγκλωβισμένη στην ψευδαίσθηση του «δεν θα συμβεί σε μένα». Η υπερβολική ταχύτητα θεωρείται συχνά «εξοικονόμηση χρόνου» και όχι κίνδυνος θανάτου, ενώ το ποτό παραμένει κοινωνικά αποδεκτό σε πολλές παρέες, με τον οδηγό να υποτιμά τη μειωμένη του αντίληψη.

Σε άλλες περιφέρειες της χώρας, η εικόνα είναι παρόμοια, με τη διαφορά ότι σε τουριστικές περιοχές οι παραβάσεις κράνους και ζώνης εκτοξεύονται. Στη Θεσσαλία, ο τεράστιος αριθμός παραβάσεων σε επαγγελματικά οχήματα (πάνω από 2.000) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κόπωση των οδηγών και τη συντήρηση των φορτηγών που διασχίζουν την ΠΑΘΕ.

Η αστυνόμευση είναι το ένα σκέλος, η παιδεία το άλλο. Όσο η ταχύτητα και το αλκοόλ παραμένουν οι κύριες αιτίες παραβάσεων, η άσφαλτος θα συνεχίσει να είναι ένας χώρος «υψηλού ρίσκου».