Ο ισραηλινός στρατός απαγόρευσε σε οικογένεια Παλαιστινίων να χρησιμοποιεί την... τουαλέτα της

Μετά την είδηση πριν δύο ημέρες ότι Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν τέμενος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως και δύο κατοικίες και μία γαλακτοκομική μονάδα, ένα νέο περιστατικό παρενόχλησης των Παλαιστινίων κατοίκων της περιοχής ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η είδηση αφορά σε μια οικογένεια Παλαιστινίων με 15 μέλη, η οποία ζει στο χωριό Ουμ αλ Χέιρ, κοντά στον ισραηλινό οικισμό Καρμέλ. Το σπίτι όπου ζουν εδώ και χρόνια έχει μια εξωτερική τουαλέτα, κοντά στην οποία οι Ισραηλινοί έποικοι πήγαν και εγκατέστησαν πριν έναν χρόνο ένα τροχόσπιτο (περίπου 100 μέτρα μακριά).

Σύμφωνα με την Ιχλάς αλ Χαθάλιν, 42 ετών, από την εν λόγω οικογένεια Παλαιστινίων, «οι έποικοι έρχονταν μέχρι την τουαλέτα και χτυπούσαν την πόρτα ζητώντας μας να φύγουμε».

Η εντολή του στρατού

Τώρα η κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερη, καθώς ο ισραηλινός στρατός, όπως επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο, εξέδωσε προσωρινή διαταγή που κηρύσσει κλειστή ζώνη την περιοχή, με αποτέλεσμα η οικογένεια να μην μπορεί πια να κάνει χρήση της τουαλέτας της.

«Αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε τις τουαλέτες του κοινοτικού κέντρου ή των γειτόνων. Είναι ντροπιαστικό», δήλωσε η Ιχλάς αλ Χαθάλιν.

Η ίδια πρόσθεσε πως η οικογένειά της δεν έχει πρόσβαση ούτε στο μαντρί των προβάτων, από τα οποία εξασφαλίζει τα προς το ζην, παρά μόνο με την προστασία του στρατού, κάθε τρεις-τέσσερις ημέρες.

Παράνομες ενέργειες εκ μέρους των εποίκων

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός αναφέρει πως η οικογένεια διατηρεί την πρόσβαση στο μαντρί, ενώ σχετικά με την προσωρινή διαταγή δήλωσε πως «έκλεισε τη ζώνη για να διαλυθούν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές», μετά την αντιπαράθεση που προκάλεσε η τοποθέτηση, από τη μεριά των εποίκων, μιας κούνιας ανάμεσα στο σπίτι και την τουαλέτα, χωρίς να διευκρινίζει πότε θα αρθεί το μέτρο.

Παρά τον ισχυρισμό για στόχευση εξομάλυνσης της κατάστασης, το μέτρο πλήττει σημαντικά και ταλαιπωρεί την οικογένεια των Παλαιστινίων, όταν ακόμα και ο ισραηλινός στρατός στην περιοχή σημείωσε πως έχει διαπιστώσει παράνομες ενέργειες και επιθέσεις εκ μέρους των εποίκων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ