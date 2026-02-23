e- ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα έως τις 27 Φεβρουαρίου

Από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, οι δικαιούχοι του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ θα δουν σημαντικές καταβολές, συνολικού ύψους 2.491.175.622,63 ευρώ.

Πρόκειται για μια ευρεία πληρωμή που αφορά περισσότερους από 4.324.406 δικαιούχους, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε πολλές οικογένειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι συγκεκριμένες πληρωμές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες καταβολές:

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

- 24 Φεβρουαρίου: Καταβάλλονται 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.

- 26 Φεβρουαρίου: Θα ακολουθήσουν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.

- 27 Φεβρουαρίου: Στην ημερομηνία αυτή, θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων σύμφωνα με τον νόμο 4778/2021, που αφορούν τον Μάρτιο 2026.

- Παράλληλα, από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου, θα διατεθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ στις 27 Φεβρουαρίου θα γίνει και η επιστροφή εισφορών μη μισθωτών, ύψους 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα συμβάλει επίσης στη στήριξη των πολιτών με αναγκαίες πληρωμές:

- 22.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

- 14.000.000 ευρώ θα κατευθυνθούν σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 20.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- Τέλος, 800.000 ευρώ θα διατεθούν σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.