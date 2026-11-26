Σε νέα επιστροφή χρημάτων προς εργαζόμενους συνταξιούχους προχωρά ο e-ΕΦΚΑ, καθώς εντοπίστηκαν ποσά που είχαν καταβληθεί πάνω από το ανώτατο ετήσιο όριο του πόρου υπέρ του Ταμείου για τα έτη 2024 και 2025.

Η καταβολή, συνολικού ύψους 915.427,87 ευρώ, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και αφορά 271 δικαιούχους. Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη επιστροφή μέσα στο 2026, μετά την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής εκκαθάρισης των σχετικών αιτήσεων.

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επιστροφή

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι που εργάστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025 και κατέβαλαν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ανώτατο ετήσιο όριο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είχαν υποβάλει αίτηση μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας έως και τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Η επιστροφή αφορά τόσο συνταξιούχους που έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και όσους δεν έχουν εκκρεμείς οφειλές.

Τι ισχύει για όσους έχουν οφειλές – Τα ποσά της πληρωμής

Για τους δικαιούχους που έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, το ποσό που θα πιστωθεί προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους, είτε αυτή είναι ρυθμισμένη είτε όχι, με το αρχικά υπολογισμένο ποσό επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος πόρου.

Η διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 114 του νόμου 5078/2023 και το άρθρο 11 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Δ΄/14831/2024.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, το ανώτατο ποσό που θα επιστραφεί σε έναν δικαιούχο ανέρχεται σε 13.635,80 ευρώ. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις 20 Νοεμβρίου 2026 και μετά, ώστε τα ποσά που προκύπτουν να καταβληθούν σε επόμενη πληρωμή με την ίδια διαδικασία.