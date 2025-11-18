e-ΕΦΚΑ: Ταχύτερες συντάξεις για 600.000 πολίτες - 53 εκατ. καρτέλες ενσήμων λαμβάνουν ψηφιακή μορφή

Στην ολοκλήρωση του πρώτου έργου ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ αναφέρθηκαν την Τρίτη (18/11) οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της διοίκησης του οργανισμού.



Η ψηφιοποίηση αφορά πάνω από 10 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, ενώ συνολικά 53 εκατομμύρια ενσώματες καρτέλες πρόκειται να ψηφιοποιηθούν μέχρι το 2026. Η Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 80% της διαδικασίας και τόνισε πως η ψηφιοποίηση θα επιταχύνει σημαντικά την έκδοση των συντάξεων. «Η μετάβαση από το χαρτώο αρχείο σε ψηφιακή μορφή υπήρξε το μεγαλύτερο εμπόδιο στον μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ και το ξεπερνάμε βήμα-βήμα», δήλωσε.



Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί τα τελευταία έξι χρόνια στον χρόνο έκδοσης κύριας σύνταξης: από τις 500 ημέρες το 2019, η διαδικασία πλέον ολοκληρώνεται κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες. Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, αναμένεται επιτάχυνση και στην απονομή επικουρικών συντάξεων, που αφορούν πάνω από 600.000 πολίτες.



Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι η ψηφιοποίηση σχεδόν 11 εκατομμυρίων εγγράφων χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ με 10,5 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί κομβικό βήμα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον πολίτη. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο τη ψηφιοποίηση περισσότερων από 1,2 δισεκατομμυρίων σελίδων δημόσιων αρχείων σε μορφή «AI-ready».



Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, επεσήμανε ότι με την ψηφιοποίηση «ο οργανισμός αφήνει πίσω του τη γραφειοκρατία του χαρτιού», δημιουργώντας ένα σύστημα πιο γρήγορο, διαφανές και φιλικό προς τον πολίτη.

Φωτο: Υπουργείο Εργασίας/Γραφείο Τύπου





Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου, οι γενικοί γραμματείς Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασιακών Σχέσεων Κώστας Τσαγκαρόπουλος και Νίκος Μηλαπίδης, καθώς και οι υποδιοικητές του e-ΕΦΚΑ Νικόλαος Χουρδάκης, Γιώργος Παπαδημητρίου και Ιωάννης Δελακουρίδης.

