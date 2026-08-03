«Ε, όχι κι έτσι βρε Μαρίες»: Σφοδρή επίθεση στελέχους του κόμματος κατά Καρυστιανού και Γρατσία

Νέα αναταραχή προκαλείται στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, καθώς στελέχη του κόμματος εκφράζουν δημόσια αιχμές για τη λειτουργία και τις αποφάσεις της ηγεσίας.

Τελευταία χρονικά ήταν η ανάρτηση του επικοινωνιολόγου Ηλία Μιχάλα, ενός εκ των επτά προσώπων που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 26 Μαΐου, μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μετά τη διαγραφή του απάντησε στη Μαρία Καρυστιανού με τη φράση «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι».

«Ε, όχι κι έτσι βρε Μαρίες»

Ο Ηλίας Μιχάλας, σε ανάρτησή του με τίτλο «Ε, όχι κι έτσι βρε Μαρίες», αναφέρεται μεταξύ άλλων στον ρόλο της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία και στο πολιτικό της παρελθόν, το οποίο, όπως υποστηρίζει, λειτουργούσε σε «αντίβαρο» με την παρουσία του Θανάση Αυγερινού.

«Και ξαφνικά.. ΦΡΕΝΟ. Αλλόκοτες καθυστερήσεις, ακόμα πιο αλλόκοτες αποφάσεις. Εντελώς ανάποδη στρατηγική από εκείνη που ήταν ΦΑΝΕΡΑ η σωστή. Σκοτεινά πρόσωπα και παρασκηνιακές εντολές», γράφει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Μιχάλας αφήνει αιχμές για τη στάση της ηγεσίας της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», υποστηρίζοντας ότι «και μόνο στο άκουσμα της λέξης “καταστατικό” έπαιρνε depon» και ότι «έκανε τα πάντα να διώχνει τους πολίτες».

Τα υπονοούμενα για την ηγεσία του κόμματος

Ο επικοινωνιολόγος χαρακτηρίζει τις εξελίξεις «ανεξήγητες», σημειώνοντας ωστόσο ότι για τον ίδιο δεν ήταν τέτοιες. Όπως αναφέρει, «προφανώς ούτε για τον Αυγερινό, ούτε για τον Φρονιμάκη, ούτε για τον Κοκοτσάκη, ούτε για πολλούς ακόμα που κατάλαβαν (άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα) “τι παίζει” και ότι για μια ακόμα φορά το σύστημα έκανε πλάκα μαζί μας».

Με την ανάρτησή του αφήνει έτσι σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ενώ οι δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών έρχονται στον απόηχο της διαγραφής του Θανάση Αυγερινού και των αντιδράσεων που αυτή προκάλεσε.