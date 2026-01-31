Ε9: Οι κωδικοί-«κλειδιά» για «κούρεμα» του ΕΝΦΙΑ έως και 90% - Κλείνει το «παράθυρο» για διορθώσεις

Προθεσμία μέχρι σήμερα για προσθήκες, διορθώσεις και διαγραφές στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας, όπως εμφανίζονται στο Ε9, έχουν οι φορολογούμενοι για να γλυτώσουν έξτρα χρεώσεις.



Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα γίνει με βάση την περιουσιακή εικόνα που αποτυπώνονται στο Ε9, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν λάθη, κενά ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων, όπως η επιφάνεια, ο όροφος ή το ποσοστό συνιδιοκτησίας μπορεί να «φουσκώσουν» έως και 90% το ποσό του φόρου.



Για να αποφύγουν άδικες επιβαρύνσεις - ακόμα και στην περίπτωση που το 2025 δεν μεταβλήθηκε η περιουσιακή τους κατάσταση - οι φορολογούμενοι θα πρέπει να «τσεκάρουν» τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας στο Ε9, εστιάζοντας τη προσοχή τους στον όροφο, την έκταση των κύριων και βοηθητικών χώρων, τα εμπράγματα δικαιώματα, το ποσοστά συνιδιοκτησίας, τα χαρακτηριστικά του αγροτεμαχίου και των κτισμάτων που βρίσκονται σε αυτά καθώς και στους επαγγελματικούς χώρους.

Τα... SOS πεδία στο Ε9

Ειδικότερα στο Ε9 θα πρέπει να ελέγξουν διεξοδικά τα ακόλουθα πεδία:



- Βοηθητικούς χώρους όπως αποθήκες, υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. που φορολογούνται με έκπτωση 90%.



- Ημιτελή κτίσματα που φορολογούνται με έκπτωση 60%.



- Εμπράγματα δικαιώματα όπως πλήρης ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία καθώς σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο, οπότε καταλογίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συγκεκριμένο ακίνητο.



- Ποσοστό συνιδιοκτησίας δεδομένου ότι σε περίπτωση μη αναγραφής για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.



- Όροφο καθώς σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.



- Ηλικία του ακινήτου με βάση το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας και όχι το έτος αποπεράτωσής του αφού η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου.

Επισημαίνεται ότι τροποποιητική δήλωση Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν όσοι απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά ή μεταβίβασαν ακίνητα μέσα στο 2025 και η δήλωση ακινήτων δεν συμπληρώθηκε αυτόματα μέσω της εφαρμογής myProperty.

Πότε ξεκινούν οι δόσεις του φετινού ΕΝΦΙΑ

Τα ραβασάκια για το φετινό ΕΝΦΙΑ αναμένεται να εκδοθούν στις αρχές Μαρτίου και στο στο τέλος του ίδιου μήνα θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη από τις 12 μηνιαίες δόσεις του φόρου.

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών αξίας έως 500.000 ευρώ που τις είχαν ασφαλίσει το 2025 για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 20% αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υποβάλλουν αίτηση έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 στην πλατφόρμα myProperty συσχετίζοντας για κάθε ασφαλισμένη κατοικία το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.