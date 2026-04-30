«Έχασα 60 κιλά στη φυλακή»: Η συγκλονιστική μαρτυρία του Ali Al-Samoudi για «κόλαση» στο Ισραήλ

Ο Ali Al-Samoudi στέκεται μπροστά σε ένα κινητό τηλέφωνο και δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του. «Σήμερα είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον εαυτό μου… Δεν το αντέχω», είπε. Έχει χάσει 60 κιλά. Έχει χάσει όμως, όπως περιγράφει, κάτι πολύ περισσότερο από βάρος.

Ο 59χρονος δημοσιογράφος συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025 στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης και κρατήθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο υπό το καθεστώς της διοικητικής κράτησης - χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, χωρίς δίκη.

Αφέθηκε ελεύθερος την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 από τη φυλακή Νάφχα, με τις κατηγορίες σε βάρος του να έχουν καταρρεύσει. Είχε κατηγορηθεί ως ύποπτος για μεταφορά χρημάτων προς την Ισλαμική Τζιχάντ, ωστόσο ουδέποτε προέκυψαν στοιχεία που να στοιχειοθετούν δίωξη.

Ο Al-Samoudi δεν ήταν άγνωστος. Εργάστηκε για την παλαιστινιακή εφημερίδα Al-Quds και συνεργάστηκε με διεθνή μέσα, καλύπτοντας επί χρόνια την ένταση στη Δυτική Όχθη. Το 2022 ήταν παρών στη δολοφονία της δημοσιογράφου του Al Jazeera, Σιρίν Αμπού Άκλεχ - τραυματίστηκε μάλιστα και ο ίδιος εκείνη την ημέρα.

«Ένα νεκροταφείο για τους ζωντανούς»

Αν κάτι συγκλονίζει στις πρώτες του δηλώσεις, δεν είναι μόνο η εικόνα του. Είναι τα λόγια του.

«Το βάρος μου ήταν 120 κιλά, τώρα ζυγίζω 60», είπε, περιγράφοντας μια καθημερινότητα που - όπως την αποκαλεί - είναι «μια πραγματική κόλαση».

«Οι φυλακές είναι ένα νεκροταφείο για τους ζωντανούς», λέει.

Μιλά για συστηματική πείνα, για φαγητό που «ούτε μια γάτα δεν θα έτρωγε», για πλήρη στέρηση βασικών αγαθών. «Οι κρατούμενοι δεν έχουν τίποτα. Ούτε τετράδιο, ούτε στυλό. Τίποτα».

Η περιγραφή του δεν είναι απλώς σκληρή. Είναι σχεδόν αφόρητη.

«Σήμερα είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον εαυτό μου σε ένα τηλέφωνο. Δεν το αντέχω. Τι να πω; Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα απελευθερώθηκα πραγματικά, αφού υπέφερα όλη αυτή την πικρή πραγματικότητα και τις τραγικές συνθήκες. Εύχομαι ελευθερία για όλους τους κρατούμενους. Είθε ο Αλλάχ να χαρίσει ελευθερία σε όλους τους κρατούμενους», λέει.

«Μην τους αφήνετε μόνους»

Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές, ο Al-Samoudi απευθύνεται στις οικογένειες των κρατουμένων. «Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το ακούσετε. Τα παιδιά σας δεν είναι καλά. Υποφέρουν με κάθε τρόπο», λέει.

Και συνεχίζει: «Μην τους αφήνετε μόνους. Λαχταρούν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια». Δεν μιλά μόνο για τον εαυτό του. Μιλά για όλους όσοι παραμένουν πίσω.

Οι συνθήκες κράτησης στο μικροσκόπιο

Οι μαρτυρίες του έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά καταγγελιών για τις συνθήκες κράτησης Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές.

Σύμφωνα με έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη στο Ισραήλ, κρατούμενοι έχουν υποστεί συστηματική βία από δεσμοφύλακες, στέρηση τροφής, ιατρική αμέλεια και παραμονή σε ανθυγιεινές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση ασθενειών.

Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια εικόνα που επιβεβαιώνει - τουλάχιστον εν μέρει - όσα περιγράφει ο Al-Samoudi.

Μια αμφιλεγόμενη πρακτική

Η διοικητική κράτηση, βάσει της οποίας κρατήθηκε, αποτελεί μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πρακτικές του Ισραήλ. Επιτρέπει την επ’ αόριστον κράτηση χωρίς κατηγορίες, με βάση μυστικά στοιχεία των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σήμερα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι βρίσκονται υπό αυτό το καθεστώς.

Η πρακτική έχει δεχθεί έντονη κριτική διεθνώς, ενώ ακόμη και εντός Ισραήλ έχουν τεθεί περιορισμοί: ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ απαγόρευσε τη χρήση της εναντίον Εβραίων υπόπτων, γεγονός που ενισχύει τις κατηγορίες περί διακρίσεων.

Journalist Ali Al-Sammoudi released after a year in Israeli detentionhttps://t.co/Ql5R8yToyE pic.twitter.com/hMbiQPLTtn — WAFA News Agency - English (@WAFANewsEnglish) April 30, 2026

Όταν η δημοσιογραφία γίνεται στόχος

Η περίπτωση του Al-Samoudi φωτίζει κάτι ευρύτερο: τον αυξανόμενο κίνδυνο για τους δημοσιογράφους στην περιοχή.

Δεκάδες παραμένουν κρατούμενοι, ενώ εκατοντάδες έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια. Οι οργανώσεις κάνουν λόγο για συστηματική στοχοποίηση της ενημέρωσης.

Η υπόθεση του Al-Samoudi δεν είναι μεμονωμένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Ένωση Παλαιστίνιων κρατουμένων, περισσότεροι από 3.530 Παλαιστίνιοι κρατούνται σήμερα χωρίς κατηγορίες ή δίκη.

Μεταξύ αυτών, πάνω από 40 δημοσιογράφοι - ανάμεσά τους και τέσσερις γυναίκες.

Την ίδια στιγμή, η βία κατά των εργαζομένων στα ΜΜΕ έχει κλιμακωθεί δραματικά. Από τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 260 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα περιβάλλοντα για την ενημέρωση παγκοσμίως.

Οι οργανώσεις κάνουν λόγο για μια συστηματική προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης. Οι συλλήψεις, όπως υποστηρίζεται, δεν είναι τυχαίες, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ελέγχου της πληροφορίας.

Ο Ali Al-Samoudi ήταν για χρόνια στο πεδίο, καλύπτοντας γεγονότα σε μια από τις πιο δύσκολες δημοσιογραφικές συνθήκες στον κόσμο. Και αυτή ακριβώς η παρουσία φαίνεται πως τον έφερε στο στόχαστρο.

Με πληροφορίες από Haaretz, Times of Israel, WAFA News Agency