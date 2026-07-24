Έχασε τα κέρδη της AI η πρώην σύζυγος μεγιστάνα στο «διαζύγιο του αιώνα» - Η αποζημίωση ρεκόρ

Ένα από τα ακριβότερα και πιο πολυσυζητημένα διαζύγια στη Νότια Κορέα έκλεισε με μια απόφαση που στερεί από την πρώην σύζυγο του επικεφαλής του ομίλου SK Group τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τη θεαματική άνοδο που έφερε η τεχνητή νοημοσύνη στην αξία της εταιρείας.

Το Ανώτερο Δικαστήριο της Σεούλ αποφάσισε ότι ο πρόεδρος της SK Group, Τσόι Τάε-γουόν (Chey Tae-won), θα καταβάλει στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ (Roh Soh-yeong), 944 δισ. γουόν, δηλαδή περίπου 644 εκατ. δολάρια, ποσό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο που διεκδικούσε.

Η υπόθεση, που απασχολεί τα κορεατικά δικαστήρια εδώ και χρόνια, έχει χαρακτηριστεί από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας ως το «διαζύγιο του αιώνα».



Η μεγάλη διαφωνία ήταν... η τεχνητή νοημοσύνη



Η ουσία της δικαστικής διαμάχης δεν αφορούσε μόνο το ύψος της περιουσίας, αλλά και το πότε αυτή θα έπρεπε να αποτιμηθεί.

Η Ρο υποστήριζε ότι η διανομή της περιουσίας έπρεπε να βασιστεί στην αξία που είχε αποκτήσει ο όμιλος SK το 2026, όταν η SK Hynix είχε ήδη εκτοξευθεί χάρη στην παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για τσιπ μνήμης.

Το δικαστήριο, όμως, υιοθέτησε διαφορετική προσέγγιση. Έκρινε ότι η αποτίμηση έπρεπε να γίνει με βάση την ολοκλήρωση της εκδίκασης της έφεσης το 2024, δηλαδή πριν η αξία της SK Hynix αυξηθεί περίπου πέντε φορές λόγω της έκρηξης της AI.

Αν είχε γίνει δεκτό το αίτημα της Ρο, η αποζημίωση θα μπορούσε να ανέλθει σε ποσό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανατροπή σε σχέση με την απόφαση του 2024



Η νέα ετυμηγορία είναι ακόμη ευνοϊκότερη για τον Τσόι σε σχέση με εκείνη του 2024.

Τότε, το δικαστήριο είχε επιδικάσει περίπου 1 δισ. δολάρια ως διανομή περιουσίας. Ωστόσο, τον περασμένο Οκτώβριο το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε εκείνη την απόφαση, κρίνοντας ότι η οικονομική συνεισφορά του πατέρα της Ρο στην ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της περιουσίας.

Με βάση αυτή την κατεύθυνση, το Ανώτερο Δικαστήριο όρισε πλέον ότι η διανομή θα γίνει με αναλογία ενός τρίτου για τη Ρο και δύο τρίτων για τον Τσόι.



Από τον «γάμο του αιώνα» στο πιο ακριβό διαζύγιο



Ο γάμος του ζευγαριού το 1988 είχε χαρακτηριστεί ως ο «γάμος του αιώνα», καθώς ένωνε δύο από τις ισχυρότερες οικογένειες της Νότιας Κορέας: την επιχειρηματική δυναστεία της SK και την οικογένεια του τότε προέδρου της χώρας, Ρο Τάε-γου, πατέρα της Ρο Σο-γιόνγκ.

Ο 65χρονος Τσόι προκάλεσε σοκ στη χώρα το 2015, όταν παραδέχθηκε δημόσια, μέσω επιστολής τριών σελίδων που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα, ότι ήταν ερωτευμένος με άλλη γυναίκα και ότι είχε αποκτήσει μαζί της παιδί. Στην ίδια επιστολή δήλωνε ότι ο γάμος του δεν μπορούσε πλέον να σωθεί και ότι επιθυμούσε ένα «καθαρό τέλος».

Ανακοινώνοντας το τέλος του γάμου του, ο Τσόι είχε μάλιστα παραθέσει την εναρκτήρια φράση από το μυθιστόρημα «Άννα Καρένινα» του Λέοντα Τολστόι: «Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους. Κάθε δυστυχισμένη οικογένεια είναι δυστυχισμένη με τον δικό της τρόπο».

Ακολούθησαν αιτήσεις διαζυγίου και μια μακρόχρονη δικαστική αντιπαράθεση, στην οποία η Ρο διεκδίκησε τόσο διατροφή όσο και το 42,29% των μετοχών που κατείχε ο πρώην σύζυγός της στον όμιλο SK.

Η AI εκτόξευσε την SK Hynix



Όταν ο Τσόι ανακοίνωσε το τέλος του γάμου του το 2015, η μετοχή της SK Hynix διαπραγματευόταν περίπου στις 33.000 γουόν.

Μέσα σε μία δεκαετία, η εταιρεία μετατράπηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών, καθώς η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αύξησε κατακόρυφα τη ζήτηση για προηγμένα τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονα κέντρα δεδομένων.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο η αποτίμηση της περιουσίας αποτέλεσε το κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Reuters

Ο άνθρωπος πίσω από τον τεχνολογικό κολοσσό



Ο Τσόι Τάε-γουόν είναι πρόεδρος τόσο της SK Group όσο και της SK Hynix και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον προβεβλημένες προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες με κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Τζένσεν Χουάνγκ και ο Σούνταρ Πιτσάι, αποτυπώνοντας τη θέση που έχει αποκτήσει η SK Hynix στον πυρήνα της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη.