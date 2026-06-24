«Έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά»: Η οργισμένη τοποθέτηση της Δώρας Χρυσικού για τον Κιμούλη

Με αφορμή την αθώωση της Παναγιώτας Βλαντή στη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος της ο Γιώργος Κιμούλης, η Δώρα Χρυσικού παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή «Buongiorno» και τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τις δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Η ηθοποιός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Κιμούλης έχει προχωρήσει σε σειρά νομικών ενεργειών εναντίον προσώπων που έχουν μιλήσει δημόσια για την υπόθεσή του, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής οι αποφάσεις δεν τον έχουν δικαιώσει.

«Ο κύριος Κιμούλης έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά και αυτή τη στιγμή όσες δίκες έχει κάνει, είτε ως μηνυόμενος είτε ως μηνυτής, πρωτοδίκως τις έχει χάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Δώρα Χρυσικού αναφέρθηκε αναλυτικά στις δικαστικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τον χώρο του θεάτρου τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας πως η προσφυγή στη Δικαιοσύνη ήταν αποκλειστικά επιλογή του ίδιου του ηθοποιού.

«Το να καταφύγει στη Δικαιοσύνη ήταν αναφαίρετο δικαίωμά του. Ήταν όμως δική του πρωτοβουλία και τώρα δέχεται τις συνέπειες αυτής της επιλογής», σημείωσε.

«Τρεισήμισι χρόνια δεχόμαστε ειρωνείες και χλευασμό»

Η ηθοποιός μίλησε ακόμη για το κλίμα που, όπως υποστήριξε, βιώνουν τα τελευταία χρόνια όσοι έχουν βρεθεί απέναντι στον Γιώργο Κιμούλη στις δικαστικές αίθουσες.

«Τρεισήμισι χρόνια ακούμε να μας αποκαλούν "συμμορία" και "Τρόικα". Ζούμε έναν αδιανόητο προπηλακισμό, ειρωνείες, χλευασμό και ύβρεις», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε πως όσοι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές επέλεξαν να περιμένουν τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης χωρίς δημόσιες αντιπαραθέσεις.

«Εμείς δεν έχουμε ψελλίσει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια και περιμέναμε στωικά τη Δικαιοσύνη. Τώρα που υπάρχουν αποφάσεις για ορισμένες από τις υποθέσεις, βλέπουμε να τηρείται σιγή ιχθύος», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις της Δώρας Χρυσικού έρχονται λίγες ώρες μετά την αθώωση της Παναγιώτας Βλαντή, μία εξέλιξη που επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις δικαστικές διαμάχες που συνδέθηκαν με το ελληνικό #MeToo και τον χώρο του θεάτρου.