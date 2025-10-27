Έχει περιουσία μεγαλύτερη και από του Κριστιάνο - Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ και της Μίλαν, Ματιέ Φλαμινί, όταν κρέμασε τα παπούτσια του, έγινε ένας από τους πιο καινοτόμους επιχειρηματίες στον χώρο της βιώσιμης τεχνολογίας. Ο 41χρονος Γάλλος είναι πλέον διευθύνων σύμβουλος της βιοχημικής εταιρείας, GF Biochemicals, και έχει καθαρή περιουσία δισεκατομμυρίων, που ξεπερνά ακόμα και αυτή του ιδιοκτήτη του αγγλικού συλλόγου, Σταν Κρένκε.

Μάλιστα χάρη σε αυτή τη ριζική αλλαγή στην καριέρα του ο Φλαμινί συνάντησε πριν από μερικές ημέρες τον βασιλιά της Βρετανίας, Κάρολο, και κοινοποίησε μια φωτογραφία από τη συνάντηση και έγραψε: «Την περασμένη εβδομάδα, είχα την τιμή να ενταχθώ στη Συμμαχία Κυκλικής Βιοοικονομίας, όπου παγκόσμιοι ηγέτες και φωνές ιθαγενών διαμορφώνουν το μέλλον της βιοοικονομίας. Είμαι περήφανος που η GFBiochemicals στάθηκε δίπλα σε οραματιστές, χτίζοντας έναν βιώσιμο κόσμο υπό την καθοδήγηση της Αυτού Μεγαλειότητας του βασιλιά Καρόλου».



Οι ακόλουθοί του έσπευσαν να τον συγχαρούν. Ένας χρήστης έγραψε: «Πολύ εντυπωσιακό! Συνεχίστε την καλή δουλειά. Έχετε αντίκτυπο που θα ωφελήσει τον κόσμο για τις επόμενες γενιές».

Ενώ ένας άλλος έγραψε: «Φανταστικά νέα. Χαίρομαι που παρακολουθώ την πρόοδο της προσπάθειάς σας και το επιχειρηματικό σας πνεύμα και τη δέσμευσή σας».

Η οικολογική εταιρεία χημικών Green Future Biochemicals ιδρύθηκε το 2008, ενώ το εργοστάσιο της στην Καζέρτα της Ιταλίας, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά από τη Νάπολη, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λεβουλινικού οξέος, μιας σχετικά άγνωστης χημικής ουσίας που προέρχεται από τα φυτά, και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων, πλαστικών και συντηρητικών συστατικών για τρόφιμα.



Ο Ματιέ Φλαμινί είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, η οποία στοχεύει στο να προσφέρει μια οικολογική εναλλακτική λύση στα πετροχημικά, ώστε να μπορούν να κατασκευάζουν προϊόντα προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Μάλιστα ο πρώην ποδοσφαιριστής, ως συνιδρυτής και ενεργός επικεφαλής, συμμετέχει ουσιαστικά στη στρατηγική κατεύθυνση της GFBiochemicals, προωθώντας μια αποστολή που συνδυάζει την καινοτομία με την περιβαλλοντική ευθύνη. «Η μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή είναι ο μεγαλύτερος αγώνας της γενιάς μας», έχει δηλώσει ο ίδιος. «Αν καταφέρουμε να αλλάξουμε τη χημική βιομηχανία, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο».

Παρόλο που λέγεται ότι έχει βγάλει δισεκατομμύρια, ο Φλαμινί έχει ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος του δεν είναι ο προσωπικός πλουτισμός, αλλά η δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης που θα προσφέρει λύσεις για το μέλλον του πλανήτη, με την ομάδα του να γίνεται η πρώτη που παρήγαγε λεβουλινικό οξύ, το οποίο μειώνει το CO2 που παράγεται από την κατασκευή προϊόντων όπως απορρυπαντικά και προϊόντα περιποίησης δέρματος κατά 80%.

Ο Φλαμινί δεν είχε μιλήσει ποτέ για αυτό, ούτε ως εν ενεργεία ποδοσφαιριστής. Δεν γνώριζαν ούτε στους γονείς του, πολύ περισσότερο δεν είχε συζητήσει γι' αυτό με τους συμπαίκτες του και τους προπονητές. Ο ίδιος θυμάται πως αρκετές φορές έπρεπε να φύγει από τις προπονήσεις της Άρσεναλ φορώντας κοστούμι καθώς είχε μίτινγκ για την εταιρεία του, με τους συμπαίκτες του να το κοροϊδεύουν για την αμφίεση, κάποιοι υποψιάζονταν… γυναικοδουλειά, άλλοι πίστευαν ότι ο Γάλλος τα έχει χαμένα και έχει μπερδέψει τις ημέρες των αγώνων.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας, η αξία της άγγιξε τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σήμερα λέγεται ότι είναι 40 φορές η καθαρή αξία του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο δραστήριος πρώην άσος ήταν επίσης ειδικός σύμβουλος της Περιβαλλοντικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ενώ διευθύνει και μια επιχείρηση υγείας, την Unity Performance Lab, με τον πρώην συμπαίκτη του, Μεσούτ Οζίλ.

Μιλώντας για την ασυνήθιστη αλλαγή καριέρας του, ο παλαίμαχος άσος έχει πει: «Ως παιδί είχα δύο πάθη: το ποδόσφαιρο και τη βιωσιμότητα. Μεγάλωσα στη Μασσαλία κοντά στη θάλασσα και γνώριζα τα περιβαλλοντικά ζητήματα σχετικά με τα πλαστικά των ωκεανών και τη χημική ρύπανση από πολύ μικρή ηλικία. Δεν ξέραμε αν θα επρόκειτο για ενεργειακή, χημική ή αστική ανακύκλωση, και τελικά συναντηθήκαμε με μια ομάδα επιστημόνων στο Μιλάνο και αρχίσαμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Και πρόσθεσε: «Μερικές φορές έπρεπε να πάω στο προπόνηση ντυμένος με κοστούμι και όταν πηγαίνεις για προπόνηση τις περισσότερες φορές φοράς παπούτσια τένις, αθλητική φόρμα και μπλουζάκι. Λοιπόν, με τους συμπαίκτες μου γελούσαμε πολλοί, έκαναν αστεία. 'Α, είσαι ο καλύτερος επιχειρηματίας!' Αλλά προφανώς τα βιοχημικά δεν είναι πάντα αυτό για το οποίο μιλούσαμε στα αποδυτήρια».