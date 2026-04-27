«Έχω δει το σκοτάδι του κόσμου»: Η εξομολόγηση της Μπριζίτ Μακρόν για το «τίμημα» της Πρώτης Κυρίας

Η Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε ότι το διάστημα που έχει διατελέσει Πρώτη Κυρία της Γαλλίας την έχει εκθέσει στην «βλακεία» και την «κακία» του κόσμου. Η 73χρονη πρώην καθηγήτρια θεάτρου είπε ότι ο χρόνος που πέρασε στο πλευρό του συζύγου της Εμανουέλ Μακρόν, καθώς αυτός ηγείται της Γαλλίας για σχεδόν μια δεκαετία, την έχει κάνει πιο θλιβερή και πιο κυνική.



Η Μπριζίτ δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche: «Πριν, είχα μια φυσιολογική ζωή, παιδιά, δουλειά, σκαμπανεβάσματα, όπως όλοι οι άλλοι». «Εδώ, αυτά τα 10 χρόνια πέρασαν τόσο γρήγορα. Ήταν τόσο έντονα. Έχω δει το σκοτάδι του κόσμου, την βλακεία, την κακία». «Μερικές φορές μου είναι δύσκολο να δω τον γαλάζιο ουρανό. Έχω στιγμές απαισιοδοξίας που δεν είχα πριν», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Εμανουέλ Μακρόν ως προέδρου της Γαλλίας, η κα Μακρόν έχει υποστεί σφοδρές επιθέσεις και θεωρίες συνωμοσίας από διαδικτυακούς επικριτές, γεγονός που την ανάγκασε να εμπλακεί σε μια σειρά από μακροχρόνιες νομικές μάχες. Ο ιδιαίτερα δημόσιος ρόλος που κατέχει από το 2017 προκάλεσε τεράστιο έλεγχο σε όλα, από τη σχέση της με τον σύζυγό της μέχρι και το αν ήταν γυναίκα.



Νωρίτερα φέτος, δέκα άτομα κρίθηκαν ένοχα για διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της κας Μακρόν, αφότου διέδιδαν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητά της, καθώς έκαναν και «κακόβουλα σχόλια» σχετικά με τη διαφορά ηλικίας 24 ετών μεταξύ αυτής και του 48χρονου συζύγου της. Οι Μακρόν έχουν καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Αμερικανίδας δεξιάς influencer Κάντας Όουενς, η οποία προώθησε στο διαδίκτυο ισχυρισμούς ότι η σύζυγος του Γάλλου προέδρου γεννήθηκε άνδρας.

