Για τον έρωτα, τη διεκδίκηση και τον τρόπο που έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες σχέσεις μίλησε ο Κρατερός Κατσούλης, με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Λυσιστράτη» του ΚΘΒΕ.

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να κάνει μια προσωπική εξομολόγηση, παραδεχόμενος ότι έχει βρεθεί στη θέση να διεκδικεί μια γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν στα συναισθήματά του.

«Έχω κυνηγήσει γυναίκα που με έδιωχνε»

Απαντώντας στο αν έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο με τον ρόλο που υποδύεται, ο Κρατερός Κατσούλης ήταν ξεκάθαρος.

«Βέβαια. Αλίμονο αν δεν το έχει ζήσει κάποιος άντρας αυτό το συναίσθημα. Είναι μέρος μιας διαδικασίας ενηλικίωσης. Πρόκειται για το ερωτικό παιχνίδι που όλοι έχουμε ζήσει, ανάλογα με την ηλικία και την εποχή που βρίσκεται καθένας. Είναι ένα ωραίο κυνηγητό», ανέφερε.

Με τη δήλωσή του περιέγραψε την εμπειρία ως ένα φυσικό κομμάτι της ζωής και της συναισθηματικής ωρίμανσης, μακριά από υπερβολές ή δραματοποιήσεις.

«Το φλερτ έχει χαθεί»

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα και στον τρόπο με τον οποίο έχουν αλλάξει οι σχέσεις σήμερα, εκφράζοντας την άποψη ότι το φλερτ δεν έχει πλέον την ίδια θέση στην καθημερινότητα.

«Το φλερτ, κάτι που έχει χαθεί στην εποχή μας από όλους τους ανθρώπους, είναι ένδειξη παιδείας και χιούμορ. Και είναι απαραίτητο», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η ουσία βρίσκεται στην ανθρώπινη επαφή και όχι στην επικοινωνία μέσα από μια οθόνη.

«Σήμερα ο καθένας κοιτάζει το κινητό του»

Μιλώντας για τις σχέσεις, ο Κρατερός Κατσούλης σημείωσε πως οι άνθρωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους.

«Το σημαντικό είναι οι άνθρωποι να έρχονται κοντά, να ερωτεύονται και να βρίσκονται. Να κάνουν παρέα, να είναι μαζί. Όχι όπως έχει γίνει τώρα, που ο καθένας κοιτάει το κινητό του, απομονωμένος, ζώντας σε μια ψευδαίσθηση», σχολίασε.

Με αυτή την τοποθέτηση, ο ηθοποιός θέλησε να αναδείξει την αξία της προσωπικής επικοινωνίας και του αυθόρμητου φλερτ, εκφράζοντας την άποψη ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ουσιαστικής ανθρώπινης σχέσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία σχέση του Κρατερού Κατσούλη που έγινε ευρέως γνωστή ήταν ο γάμος του με την Κατερίνα Καραβάτου. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2011, απέκτησαν δύο παιδιά και για χρόνια αποτέλεσαν ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ συνεργάστηκαν και επαγγελματικά. Το 2021 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, διατηρώντας έκτοτε άριστες σχέσεις και έχοντας ως κοινή προτεραιότητα τα παιδιά τους.