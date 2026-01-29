«Έχω παιδιά»: Η οικογένεια Πολίτη επιστρέφει για να χαρίσει γέλιο τα βράδια της Κυριακής

Ποτέ άλλοτε η ζωή ενός ζευγαριού με παιδιά, που παλεύει να βγάλει τη μέρα από το διαμέρισμά του κάπου στο Παγκράτι, δεν ήταν τόσο διασκεδαστική. Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά» επιστρέφει με νέα επεισόδια την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21.00 και τα βράδια της Κυριακής αποκτούν ξανά γέλιο στο prime time!

Η οικογένεια Πολίτη είναι και πάλι εδώ, έτοιμη να αντιμετωπίσει τα καθημερινά απρόοπτα που προκύπτουν σε κάθε σπίτι με παιδιά, προτείνοντας λύσεις που μόνο ο Μιχάλης και η Σάρα θα μπορούσαν να σκαρφιστούν. Στο πρώτο διπλό επεισόδιο, θα μάθουμε το πώς πέρασαν το καλοκαίρι οι ήρωες της σειράς, ενώ παράλληλα, η Σάρα και ο Μιχάλης αναζητούν ό,τι κάθε γονιός: λίγο προσωπικό χρόνο.

Μυστικά και ελευθερία

Η οικογένεια Πολίτη -ο Μιχάλης, η Σάρα, ο Τάσος και η Χαρά- επιστρέφει δριμύτερη. Μαζί τους, η πάντα επικριτική γιαγιά Αντιγόνη, ο αυστηρός κυρ-Στέλιος, αλλά και η Ιωάννα με τον Έκτορα και τον γιο τους, Μαξιμιλιανό. Το παζλ συμπληρώνουν οι κολλητοί, Στέλλα και Σταύρος, ο Τόνι, το εκκεντρικό αφεντικό της Urbanic, καθώς και οι Gen Z εργοδότες της Σάρας, Σόφη και Στεφ.

Ο Μιχάλης και η Σάρα θέτουν σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο: να βάλουν τα παιδιά νωρίς για ύπνο ώστε να κερδίσουν λίγο πολύτιμο χρόνο για τους δυο τους. Η αποστολή τους, όμως, αποδεικνύεται πιο δύσκολη από όσο περίμεναν. Η Σάρα προσπαθεί να εκμαιεύσει από τη Στέλλα λεπτομέρειες για ένα μυστικό της, ενώ ο Σταύρος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη νέμεσή του, τον Αλέξη από το λογιστήριο.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη και Γιάννης Τσουμαράκης.