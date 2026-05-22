«Έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα»: Το νέο χιουμοριστικό βίντεο του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ένα νέο χιουμοριστικό βίντεο μοιράστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στα social media, ενόψει της παρουσίασης του νέου κόμματός του, την Τρίτη 26 Μαΐου στην πλατεία Θησείου.

«Το Ορίζοντες θα μ’ άρεσε», ακούγεται να λέει μια κοπέλα στην αρχή του βίντεο, συζητώντας προφανώς το νέο όνομα του πολιτικού φορέα, με τον πρώην πρωθυπουργό να αντιδρά με θαυμασμό, συναντώντας ωστόσο τη διαφωνία των συνεργατών του.

«Τέλειο, πάμε με αυτό!», ακούγεται να λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με μια συνεργάτιδά του, να του υπενθυμίζει ότι το όνομα του νέου κόμματος «έχει κλειδώσει». «Ε ας ξεκλειδώσει», απαντά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν παίζει, site, banner, video, είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια», ακούγεται να λέει η συνεργάτιδα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον ίδιο να σχολιάζει με νόημα: «Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα».