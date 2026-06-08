«Έχουμε πάρει διαζύγιο»: Η Νικολέτα Ράλλη αποκαλύπτει γιατί μένει ακόμα με τον πρώην σύζυγό της

Ανοιχτά και χωρίς περιστροφές η Νικολέττα Ράλλη συζήτησε για το διαζύγιό της με τον Μιχάλη Ανδρούτσο και τη συνέχεια της ζωής τους και της σχέσης τους, που αν μη τι άλλο είναι εξαιρετικά πολιτισμένη Η Νικολέττα χώρισε με τον σύζυγό της και πατέρα της κόρης της ύστερα από επτά χρόνια κοινής πορείας.

Η οριστική απόφασή τους έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2026, η οποία είχε δρομολογηθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι.

Στο καναπέ της Φαίης Σκορδά αποκάλυψε : «Με τον Μιχάλη έχουμε χωρίσει, αλλά συνεχίζουμε να μένουμε μαζί. Σε λίγο καιρό θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν βγήκε. Δεν είμαστε σε άσχημη φάση. Στο παιδί το παρουσιάζουμε αισιόδοξα και έτσι είναι. Με τον Μιχάλη ευτυχώς έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι πολύ τυχερή που είναι ο μπαμπάς του παιδιού μου. Στη μεταξύ μας σχέση όμως, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη κατάληξη. Όλα είναι για καλό».

Σε ερώτηση σχετικά με το ότι δεν παντρεύτηκαν ποτέ, αλλά έκαναν σύφωνο συμβίωσης, είπε: «Η ζωή δεν ξέρεις ποτέ πώς στα φέρνει. Δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά για κανένα. Με τον Μιχάλη δεν παντρευτήκαμε γιατί τότε μπορούσες μόνο με σύμφωνο συμβίωσης λόγω του κορονοϊού, οπότε μετά το αφήσαμε. Αναγνώρισε το παιδί και μείναμε εκεί. Ο έρωτας έχει φύγει καιρό και έχει μείνει η αγάπη. Το μοντέλο είναι σουηδικό και πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα το κάνω. Περάσαμε από προστριβές αλλά μέχρι ένα σημείο».

Η ΝΙκολέττα Ράλλη δεν έκρυψε την επιθυμία της να φορέσει... νυφικό: «Μπορεί στο μέλλον να παντρευτώ, δεν αποκλείω τίποτα. Παλαιότερα δεν το σκεφτόμουν τόσο, αλλά τώρα που έχει μεγαλώσει το παιδί και έχουν αλλάξει οι συνθήκες, θα ήθελα να παντρευτώ και να βάλω νυφικό».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε: