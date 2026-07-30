«Έχουμε την πιο αστεία αντιπολίτευση όλων των εποχών» - Απάντηση Γεωργιάδη σε ΠΑΣΟΚ για τα γυαλιά

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όσον αφορά το σχόλιο του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα γυαλιά-κάμερα που φόρεσε ο υπουργός, σηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Υγείας σημειώνει σε ανάρτησή του στο X για την κριτική που του ασκήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, πως «πρέπει να έχουμε την πιο αστεία Αντιπολίτευση όλων των Κοινοβουλευτικών Συστημάτων όλων των εποχών. Στον πλανήτη γύρω μας γίνονται όσα γίνονται, στο ΕΣΥ έχω κάνει όλα αυτά που βλέπετε και το ΠΑΣΟΚ τελικά ασχολείται με τα γυαλιά μου».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Λοιπόν εγώ θα σας πω αυτό που πιστεύω και εσείς πάρτε το όπως θέλετε…..πρέπει να έχουμε την πιο αστεία Αντιπολίτευση όλων των Κοινοβουλευτικών Συστημάτων όλων των εποχών. Στον πλανήτη γύρω μας γίνονται όσα γίνονται, στο ΕΣΥ έχω κάνει όλα αυτά που βλέπετε και το ΠΑΣΟΚ τελικά ασχολείται με τα γυαλιά μου….

κύριε @pandoudonis (διότι αυτός είμαι βέβαιος ότι έχει παρασύρει το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την γελοιότητα) έχετε απόλυτο δίκιο…τα γυαλιά μου είναι του διαβόλου έχουν μέχρι και ακτίνες Χ και πετούν φωτιές…..ευτυχώς που ήρθατε εσείς να σώσετε τον λαό μας από τα meta2….»