Βενεζουέλα: Δραματικές ώρες για τους εγκλωβισμένους - Ο Ελληνορθόδοξος επίσκοπος Καράκας στον FLASH

Συγκλονιστικές εικόνες στη Βενεζουέλα μετά τους δίδυμους σεισμούς, με αγώνα διάσωσης και τουλάχιστον 188 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με δραματικό ρυθμό στη Βενεζουέλα, λίγες ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και βύθισαν τη χώρα στο χάος.

Σε δραματικούς τόνους περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς ο Ελληνορθόδοξος Επίσκοπος Καράκας και πάσης Βενεζουέλας, Ηλίας Τουμέ (Bishop Elias Toumeh), μιλώντας στον FLASH και στον Βασίλη Λαδιά για την επόμενη ημέρα της καταστροφής.

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν στη βόρεια περιοχή της χώρας λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα της Τετάρτης, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και δεκάδες θύματα, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Flash.gr

Μητέρα της ενορίας αναζητεί τον εγκλωβισμένο γιο της

Ο Επίσκοπος, ο οποίος βρέθηκε σε περιοχή του Καράκας, περιέγραψε συγκλονιστικές στιγμές από το μέτωπο της καταστροφής, αναφέροντας ότι υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια.

«Είμαι σε μια περιοχή που λέγεται Αλταμίρα, προάστιο του Καράκας, εκεί όπου έχει πέσει ένα κτήριο. Δυστυχώς μια οικογένεια της ενορίας μας μένει εκεί. Η οικογένεια ήταν εκτός σπιτιού, εκτός από τον γιο», ανέφερε.

«Έχουν περάσει 15 ώρες και δεν έχουμε νέα. Ο μεγάλος γιος είναι ακόμα εγκλωβισμένος μέσα και περιμένουμε εδώ και ώρες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η οικογένεια βρίσκεται σε απόγνωση.

Καταστροφές σε πολλές περιοχές - «Περίπου 50 κτίρια έχουν πέσει»

Ιδιαίτερα σοβαρή, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η εικόνα σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας και των προαστίων.

«Η περιοχή που χτυπήθηκε πάρα πολύ είναι η Λαγκουάιρα, κοντά στο αεροδρόμιο. Εκεί είναι χάλια κατάσταση. Περίπου 50 κτίρια έχουν πέσει», σημείωσε.

Για το Καράκας ανέφερε πως και μέσα στην πόλη έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτιρίων, χωρίς ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις να υπάρχουν θύματα.

Flash.gr

Έκκληση για βοήθεια

Ο Επίσκοπος περιέγραψε επίσης τις προσπάθειες των διασωστών, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επιτυχείς απεγκλωβισμοί.

«Έχουν φέρει μεγάλα οχήματα, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα. Έχουν περάσει 15 ώρες και δεν έχουμε βγάλει κανέναν ζωντανό», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια, σημειώνοντας ότι η κατάσταση ξεπερνά τις δυνατότητες των τοπικών αρχών.

«Πρέπει να έρθουν από άλλες χώρες να βοηθήσουν, γιατί περνάει ο χρόνος», ανέφερε.

Τέλος, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες πολίτες μεταξύ των θυμάτων, ενώ οι περισσότεροι πληγέντες είναι ντόπιοι κάτοικοι.

Terrifying footage shows the moment the massive earthquakes struck Venezuela. pic.twitter.com/Hy4Z1PGBRJ — Breaking911 (@Breaking911) June 25, 2026

Μάχη επιβίωσης στα συντρίμμια μετά τους φονικούς σεισμούς

Σκηνές απόλυτης καταστροφής καταγράφονται σε πολλές περιοχές, με κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί ή υποστεί καθίζηση και δρόμους γεμάτους μπάζα και γυαλιά.

Η πιο πληγείσα περιοχή είναι η Λα Γκουάιρα, στα βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκονται τόσο το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία – το οποίο έκλεισε λόγω σοβαρών ζημιών – όσο και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, με εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων.

Μάχη με τον χρόνο για εγκλωβισμένους

Κάτοικοι επιχειρούν με ό,τι μέσα διαθέτουν να απεγκλωβίσουν συγγενείς και φίλους από τα συντρίμμια, πολλές ώρες μετά τον σεισμό.

«Δεν έχουμε κανένα εργαλείο για να βοηθήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντόνιο Μπερμούδες, ενώ άλλοι κάτοικοι περιγράφουν πως ολόκληρες οικογένειες έχουν θαφτεί κάτω από τα χαλάσματα.

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν», λέει κάτοικος της περιοχής, την ώρα που υπάρχουν εγκλωβισμένα παιδιά και αγνοούμενοι για ώρες.

REUTERS/Gaby Oraa

Λεηλασίες και χάος μετά την καταστροφή

Στην Κάτια Λα Μαρ καταγράφηκαν και περιστατικά λεηλασιών, με κατοίκους να απομακρύνονται από κατεστραμμένα καταστήματα κρατώντας σακούλες με τρόφιμα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές.

REUTERS/Maxwell Briceno

Ο τραγικός απολογισμός

Σύμφωνα με τις αρχές, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 164, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 971. Οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι είναι πολλοί, με τον τελικό απολογισμό να αναμένεται σημαντικά υψηλότερος.

Οι δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων, με τον δεύτερο να θεωρείται ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1900, σύμφωνα με τη USGS.

Ακολούθησαν περισσότεροι από 20 μετασεισμοί, ενώ οι ζημιές εκτείνονται έως το Καράκας, περίπου 160 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Χωρίς ρεύμα και με φόβο νέων καταρρεύσεων

Διακοπές ρεύματος έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές, ενώ οι αρχές προχώρησαν ακόμη και σε διακοπή παροχής φυσικού αερίου για λόγους ασφαλείας.

Πολλοί κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα σε δρόμους και αυτοκίνητα, φοβούμενοι νέους μετασεισμούς και κατάρρευση ετοιμόρροπων κτιρίων.