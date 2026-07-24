Έχουν βρεθεί ξανά συμπαίκτες Μακιντάιρ και Βεζένκοφ - Τι θα φέρει αυτό το δίδυμο στον Ολυμπιακό

Μία από τις βασικές κινήσεις του Ολυμπιακού για τη θέση του point guard, ο Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ, έφτασε στην Αθήνα και μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε τον αγώνα με συμπαίκτη τον Σάσα Βεζένκοφ.

Το 2025 για τα προκριματικά του FIBA Eurobasket, οι δύο «ερυθρόλευκοι» φόρεσαν τη φανέλα της Βουλγαρίας και έδειξαν γιατί αυτός ο καινούριος συνδυασμός των Πειραιωτών, θα προκαλέσει μεγάλο «πονοκέφαλο» στους αντιπάλους τους.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε μια από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της καριέρας του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 40 πόντους, 18 ριμπάουντ και 4 ασίστ, εκ των οποίων η μία κατέληξε στον Αμερικανό γκαρντ. Από την άλλη πλευρά, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ λειτούργησε ως ο απόλυτος «μαέστρος» στο οργάνωση του παιχνιδιού, καταγράφοντας 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο ήταν πως οι 5 από τις 9 πάσες του κατέληξαν στα χέρια του σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, αναδεικνύοντας την άψογη συνεργασία τους.

An absolute Sasha Vezenkov masterclass. 👨‍🏫



📊 40 PTS | 18 REB | 4 AST | 2 STL#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/ZKZdRTWnyt — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 20, 2025

Ακόμη και να μην είχε παρατηρήσει κανείς το παιχνίδι, καταλαβαίνει ότι με το γεγονός ότι η «ορχήστρα» του Γιώργου Μπαρτζώκα απέκτησε το «πρώτο βιολί» σχετικά με τις ασίστ και ότι έχει τον καλύτερο σκόρερ στην Ευρώπη που μπορεί να σκοράρει με όποιον τρόπο θέλει, ότι αν έστω και λίγο υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ τους, η ομάδα του Έλληνα προπονητή μπορεί να ζωγραφίσει... στο «πορτρέτο» που λέγεται Euroleague.