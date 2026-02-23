Economist: Αυτά είναι τα 4 σενάρια του Τραμπ για το Ιράν - Αυξάνεται ο στρατός στη Μέση Ανατολή

Το ενδεχόμενο να επιτεθεί εντός των επόμενων ημερών κατά του Ιράν εξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον ίδιο να βρίσκεται ενώπιον ενός μεγάλου διλήμματος. Τόσο της χρονικής συγκυρίας όσο και των τρόπων τους οποίους θα επιλέξει να το πράξει.

Σύμφωνα με ανάλυση του The Economist, αυτή τη στιγμή η ισχυρή αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 ετών στην περιοχή με αεροπλανοφόρα, στρατηγικά βομβαρδιστικά, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και αεροσκάφη υποστήριξης να διαμορφώνουν ένα πολεμικό σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ποια είναι τα 4 σενάρια

Στοχευμένη επίθεση στην ανώτατη ηγεσία

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά ένα άμεσο και συμβολικά ισχυρό πλήγμα στην πολιτική και θρησκευτική κορυφή της Τεχεράνης, ακόμη και στον ίδιο τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ. Μια τέτοια επιχείρηση θα επιδίωκε τον λεγόμενο «αποκεφαλισμό» του συστήματος εξουσίας, με την προσδοκία ότι η απώλεια της ηγετικής φυσιογνωμίας θα επιτάχυνε εσωτερικές πολιτικές ανακατατάξεις.

Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία από άλλες συγκρούσεις δείχνει ότι η φυσική εξόντωση κορυφαίων προσώπων δεν οδηγεί κατ’ ανάγκην σε πολιτική μετάβαση ευθυγραμμισμένη με τις επιδιώξεις της Ουάσιγκτον. Αντίθετα, μπορεί να προκαλέσει είτε συσπείρωση γύρω από το καθεστώς είτε περίοδο έντονης εσωτερικής αστάθειας με απρόβλεπτες συνέπειες.

Επιχειρήσεις κατά των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Μια δεύτερη επιλογή θα ήταν η συγκέντρωση στρατιωτικών ενεργειών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο αποτελεί θεμελιώδη στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό στήριγμα του ιρανικού καθεστώτος. Στοχευμένα πλήγματα σε επιτελικά κέντρα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ανώτατα στελέχη θα μπορούσαν να πλήξουν την επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα και να περιορίσουν την ικανότητά του να συντονίζει περιφερειακές δράσεις.

Ωστόσο, το IRGC διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε ασύμμετρες μορφές πολέμου και διατηρεί δίκτυα συμμάχων εκτός ιρανικών συνόρων, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα αντιποίνων μέσω έμμεσων ή περιφερειακών μετώπων.

Εκτεταμένα πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές

Το τρίτο ενδεχόμενο περιλαμβάνει ευρείας κλίμακας επιθέσεις εναντίον κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως βάσεις βαλλιστικών πυραύλων, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σημεία εκτόξευσης. Το Ιράν έχει επενδύσει συστηματικά επί δεκαετίες στην ανάπτυξη του πυραυλικού του οπλοστασίου, επιχειρώντας να αντισταθμίσει τα κενά της πολεμικής του αεροπορίας.

Η αποδυνάμωση αυτής της υποδομής θα μπορούσε να μειώσει την απειλή για αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο και για συμμάχους όπως το Ισραήλ. Παρά ταύτα, μια τέτοια στρατηγική θα απαιτούσε επαναλαμβανόμενα και διαδοχικά πλήγματα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο γενικευμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Εστίαση στο πυρηνικό πρόγραμμα

Η τέταρτη επιλογή θα ήταν η άμεση στόχευση των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, με στόχο την επιβράδυνση ή την ανακοπή της προόδου του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Οι σχετικές υποδομές είναι διάσπαρτες σε διαφορετικές περιοχές και ορισμένες βρίσκονται σε βαθιά υπόγειες εγκαταστάσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη χρήση υψηλής ακρίβειας και πιθανόν επαναλαμβανόμενων επιδρομών.

Ακόμη και στην περίπτωση επιτυχίας, ένα τέτοιο εγχείρημα δύσκολα θα εξάλειφε οριστικά το πρόγραμμα· το πιθανότερο αποτέλεσμα θα ήταν η χρονική του καθυστέρηση.

Η αποτρεπτική ισχύς της Τεχεράνης

Η ιρανική πλευρά διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανταπόδοσης, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς, με ικανότητα προσβολής στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο ή ισραηλινές υποδομές.

Παράλληλα, μέσω οργανώσεων που διατηρούν στενή σχέση με την Τεχεράνη, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και το κίνημα Χούθι στην Υεμένη, το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει πολλαπλά και γεωγραφικά διάσπαρτα μέτωπα, αυξάνοντας το στρατηγικό και πολιτικό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Το πολιτικό και στρατηγικό δίλημμα

Για τον Τραμπ, η εξίσωση παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη. Περιορισμένης κλίμακας πλήγματα ενδέχεται να μην αποφέρουν ουσιαστικές παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, ενώ μια εκτεταμένη επιχείρηση με ορίζοντα την αλλαγή καθεστώτος θα μπορούσε να εγκλωβίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια μακροχρόνια και δαπανηρή στρατιωτική εμπλοκή.

Το οικονομικό βάρος και το πολιτικό ρίσκο μιας τέτοιας επιλογής θα ήταν ιδιαίτερα υψηλά, ιδίως σε μια περίοδο όπου η αμερικανική κοινή γνώμη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε νέες πολεμικές περιπέτειες. Επιπλέον, η διατήρηση αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή συνεπάγεται μετατόπιση πόρων από άλλες στρατηγικές προτεραιότητες της Ουάσιγκτον, όπως η ενίσχυση της θέσης της στην Ασία.