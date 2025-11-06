Economist: Να μην πάρουν λάθος μήνυμα οι Δημοκρατικοί από μια καλή εκλογική βραδιά

Ο λαός μίλησε, τι είπε, όμως, στ’ αλήθεια; Οι εκλογές της 4ης Νοεμβρίου στην Αμερική ήταν το πρώτο πραγματικό τεστ για το αν η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ είναι όλα όσα ήλπιζαν οι ψηφοφόροι, όταν τον περασμένο Νοέμβριο επέλεξαν να τον στείλουν ξανά στο Λευκό Οίκο. Μεταφράζονται, επίσης, σε αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης εφεξής σε Μινεάπολις, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια, πρακτικές συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών στην Τζόρτζια ή τη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πενσιλβάνια. Σε γενικές γραμμές, οι Δημοκρατικοί τα πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι προσδοκούσαν. Μια καλή εκλογική βραδιά, ωστόσο, δεν έλυσε τα μακροχρόνια προβλήματα του κόμματος, ισχυρίζεται ο Economist που διαβάζει πίσω από τις γραμμές.

«Ας ξεκινήσουμε από τη Νέα Υόρκη όπου ένας 34χρονος αρχάριος στην πολιτική θα αποκτήσει πρόσβαση σε έναν προϋπολογισμό ύψους 117 δισ. δολαρίων όταν θα αναλάβει καθήκοντα με το νέο έτος. Η προσέλευση στις κάλπες ήταν εντυπωσιακή γεγονός που δείχνει τον ενθουσιασμό του κόσμου για τον Ζόχραν Μαμντάνι και το σοσιαλιστικό brand του. Πρόκειται για μεγάλη νίκη του αφηγήματος της πάταξης των ολιγαρχών της αριστερής πτέρυγας του κόμματος. Παρ’ όλα αυτά, η νίκη του Μαμντάνι δεν απαντά στο ερώτημα για το πώς πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση στον Τραμπ οι Δημοκρατικοί, ούτε στο πώς θα αυξήσουν ξανά την επιρροή τους σε εθνικό επίπεδο».

Οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές κερδίζουν έτσι κι αλλιώς στη Νέα Υόρκη, ό,τι κι αν γίνει, σχολιάζει το βρετανικό περιοδικό. «Ο τελευταίος Δημοκρατικός που είχε χάσει τη Νέα Υόρκη ήταν ο Τζον Ντέιβις το 1924 όταν ηττήθηκε από τον Κάλβιν Κούλιτζ. Η Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, που είχαν προχθές εκλογές για κυβερνήτη, είναι καλύτερα μέρη για να αντλήσει έμπνευση το Δημοκρατικό Κόμμα. Το αποτέλεσμα στην Βιρτζίνια- όπου ανακηρύχθηκε νικήτρια η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ- δεν συνιστά έκπληξη. Την τελευταία φορά που εξελέγη Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης με Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο στον Λευκό Οίκο ήταν το 1973. Το ίδιο ισχύει και για το Νιου Τζέρσεϊ όπου οι δημοσκοπήσεις έδιναν το προβάδισμα στην Μίκι Σέριλ εντός των ορίων στατιστικού λάθους. Τελικά, η Σέριλ νίκησε με ευκολία τον επίσης Δημοκρατικό κυβερνήτη Φιλ Μέρφι που είχε υπηρετήσει δύο θητείες».

Τα μαθήματα που πρέπει να μελετήσουν οι Δημοκρατικοί

«Ορισμένοι Δημοκρατικοί θα συμπεράνουν πως η νίκη στο δήμο της Νέας Υόρκης δείχνει πως οι ψηφοφόροι παθιάζονται με τις πολιτικές της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, πως η κατάσταση του Δημοκρατικού κόμματος είναι καλύτερη από αυτή που περιγράφουν οι αναλυτές και πως οι επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές θα έχουν τα ίδια καλά αποτελέσματα. Εδώ είναι το λάθος. Ποιο είναι το μάθημα που πρέπει να μάθουν; Πρώτα απ’ όλα, εστίαση σε οικονομία και αγοραστική δύναμη, όπως ακριβώς έκαναν οι νικητές Μαμντάνι, Σέριλ και Σπάνμπεργκερ. Ακολουθεί η επιλογή υποψηφίων που ταιριάζουν στις περιφέρειες στις οποίες είναι υποψήφιοι. Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ ήταν πράκτορας της CIA και η Μίκι Σέριλ υπηρέτησε ως πιλότος ελικοπτέρου στο αμερικανικό Ναυτικό. Και οι δύο είναι σύμβολα του πατριωτισμού που έχει ανάγκη το κόμμα για να αποκρούσει τις διαρκείς επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών που διατείνονται πως η Αμερική μισεί τους Δημοκρατικούς γιατί δεν είναι πατριώτες. Τέλος, δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως υπερασπιστές του κατεστημένου σε μια περίοδο εθνικής αναταραχής».

Λάθος να έχουν οι Δημοκρατικοί σημαιοφόρο τους τον Μαμντάνι

Τι συμπεραίνουμε, λοιπόν; «Κατά πάσα πιθανότητα, οι Νεοϋορκέζοι δεν θέλουν σοσιαλισμό. Ο Μαμντάνι θα έχει υπερβολικά πολλά εμπόδια από την δημοτική και την πολιτειακή νομοθεσία -αλλά και από τα οικονομικά- ώστε να μπορέσει να τους τον προσφέρει. Έναν χρόνο πριν, η στήριξή τους στο πρόγραμμά του ήταν περισσότερο έκφραση αγανάκτησης. Το πλήγμα που επέφεραν οι Δημοκρατικοί στον Πρόεδρο ύστερα από έναν χρόνο εσωστρέφειας, θα δώσει στο κόμμα ανακούφιση καθώς ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές το ερχόμενο έτος. Θα έχουν να αντιμετωπίσουν, ωστόσο, τα ίδια προβλήματα. Οι πολιτικές τους για τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή και τις φυλετικές διακρίσεις απέχουν πολύ από τις απόψεις των ψηφοφόρων που τους είναι απαραίτητοι για να κερδίσουν ξανά την εξουσία σε εθνικό επίπεδο. Οι Δημοκρατικοί μόλις επιδείνωσαν αυτό το πρόβλημα επιλέγοντας έναν Δημοκράτη Σοσιαλιστή για σημαιοφόρο τους. Η χαρούμενη προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνι έκανε τους Νεοϋορκέζους να αισθανθούν καλά. Η νίκη του, όμως, μπορεί να κάνει τους υπεύθυνους στρατηγικής των Ρεπουμπλικανών να αισθανθούν ακόμη καλύτερα», καταλήγει το περιοδικό.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου