New York Times: Κάνουν τη διαφορά με 5,3 εκατομμύρια συνδρομητές εν μέσω κρίσης

New York Times: Η εταιρεία είχε θέσει στόχο τους 10 εκατομμύρια συνδρομητές μέχρι το 2025 και έχει ήδη φτάσει στα μισά του δρόμου.

New York Times: Η είδηση εντυπωσιάζει: Σε μία ιδιαιτέρως δύσκολη οικονομικά εποχή, που η διαφήμιση σημειώνει ραγδαία μείωση, απειλώντας την ίδια τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ, περισσότεροι από 5,3 εκατομμύρια άνθρωποι πληρώνουν συνδρομή για πρόσβαση στα ψηφιακά δημοσιογραφικά προϊόντα των New York Times. Η New York Times Company (ΝΥΤ Co), η εταιρεία του δημοσιογραφικού ομίλου των New York Times, ανακοίνωσε ότι τα ηλεκτρονικά έσοδά της το 2019 ανήλθαν σε 801 εκατομμύρια δολάρια υπερβαίνοντας τον εξαρχής διακηρυγμένο στόχο των 800 εκατομμυρίων έως το τέλος του 2020.

Η New York Times Co. εμφάνισε στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 κέρδη υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών, καθώς η εταιρεία συνέχισε να ωφελείται από την αύξηση των ψηφιακών συνδρομών, αντισταθμίζοντας έτσι τη μείωση των διαφημιστικών εσόδων. Tα έσοδα από συνδρομές αυξήθηκαν κατά 4,5%, ενώ αυτά των διαφημίσεων – τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική έκδοση – συρρικνώθηκαν κατά 11%. Εκτός από το ειδησεογραφικό της τμήμα, η εταιρεία πουλά συνδρομές και για τις εφαρμογές μαγειρικής και σταυρόλεξων, με τις ηλεκτρονικές εγγραφές να αυξάνονται στις νεαρές ηλικίες. Όπως σημειώνει μάλιστα η εφημερίδα, από αυτά τα 801 εκατομμύρια, πάνω από τα μισά (420 εκατομμύρια δολάρια) προήλθαν από νέους συνδρομητές.

Ειδικότερα, η εταιρεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 43 σεντς ανά μετοχή στο τελευταίο τρίμηνο, έναντι προβλέψεων των αναλυτών για 29 σεντς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το Bloomberg. Όπως προέβλεψε, τα συνολικά έσοδα από συνδρομές θα αυξάνονταν σε μονοψήφιο ποσοστό το πρώτο τρίμηνο, με τις ηλεκτρονικές εγγραφές να αυξάνονται στις νεαρές ηλικίες, ενώ επισήμανε ότι σκοπεύει να αυξήσει τις τιμές. Μία σειρά από πολύ σημαντικές ειδήσεις, όπως η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ και το ξέσπασμα του κορονοϊού θα μπορούσε να ενισχύσει την εκτίμηση της εκδοτικής εταιρείας για τις συνδρομές.

Όσον αφορά τον τομέα της διαφήμισης, η Times επισήμανε ότι η πτώση των ψηφιακών διαφημίσεων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ανάπτυξη των διαδικτυακών ραδιοφωνικών μεταδόσεων, όπως το The Daily. H κατηγορία των «λοιπών εσόδων» αυξήθηκε κατά 30%, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις τηλεοπτικές σειρές «The Weekly» και στα έσοδα από τη χορήγηση αδειών χρήσης από το Facebook News. Οι μετοχές της Times ενισχύθηκαν το πρωί της Πέμπτης κατά 2,3%. Πέρυσι σημείωσαν άνοδο 15%, έναντι κερδών 22% του δείκτη S&P 500.