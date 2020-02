Σύνοδος Κορυφής: Ναυάγιο στις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό μέσα σε μόλις 20 λεπτά [vids]

Σύνοδος Κορυφής: Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής για τον επταετή προϋπολογισμό στις Βρυξέλλες, παρά τις πολύωρες διαβουλεύσεις. Όπως μεταδίδουν διεθνείς ανταποκριτές δεν υπήρξε συμφωνία ούτε στη νέα πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του ανταποκριτή του Politico, David M. Herszenhorn, ο οποίος γράφει στο Twitter: «Ο Σαρλ Μισέλ δεν μπόρεσε να κάνει το θαύμα. Τα χάσματα μεταξύ των χωρών της ΕΕ για το προϋπολογισμό ήταν τόσο μεγάλα που δεν γεφυρώθηκαν». «Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε συμφωνία … δυστυχώς σήμερα παρατηρήσαμε ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κατά τη συνέντευξη Τύπου, μετά τη σύνοδο κορυφής. «Αντιληφθήκαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το Politico. Η διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι πολύ δύσκολη, και ιδίως μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ, αναγνώρισε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρλ Μισέλ επιδόθηκε σε έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων με διμερείς συναντήσεις, προκειμένου να βρεθεί μία λύση, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες ξεκίνησαν εκ νέου το βράδυ της Παρασκευής, στις 20.00 ώρα Ελλάδος, μετά από περίπου είκοσι ώρες διακοπή. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά τη διακοπή της συνόδου κορυφής το βράδυ της Πέμπτης, επιδόθηκε σε έναν μαραθώνιο αγώνα δρόμου με διμερείς συναντήσεις, προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των χωρών που εισφέρουν στον προϋπολογισμό και αυτών που είναι ωφελούμενες. Ο Σαρλ Μισέλ, ο οποίος είχε ολονύκτιες συναντήσεις με τους ηγέτες προσπαθώντας να επιτύχει ένα συμβιβασμό, έχει καταθέσει προσχέδιο προϋπολογισμού με πρόβλεψη για 1,074% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει ένα φιλόδοξο ποσοστό 1,3%, ενώ ο ισχυρός εκτελεστικός βραχίονας της Ε.Ε., η Κομισιόν, προτείνει 1,11%. «Οι διαφορές μεταξύ των ηγετών των χωρών μελών της ΕΕ ήταν πολύ μεγάλες ώστε να συμφωνηθεί τώρα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο», δήλωσε η Άγγελα Μέρκελ, μετά τη λήξη της έκτακτης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Η καγκελάριος της Γερμανίας πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για το πότε θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τον επταετή προϋπολογισμό. Λίγα λεπτά νωρίτερα, μια ευρωπαϊκή πηγή ανέφερε ότι δεν καθορίστηκε κάποια ημερομηνία για μια νέα σύνοδο κορυφής. Αμέσως μετά τη λήξη της συνόδου και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι δεν στάθηκε δυνατόν να υπάρξει σήμερα συμφωνία για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

«Δεν καταλήξαμε σε αποτέλεσμα, δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για τον προϋπολογισμό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχίζοντας τις δηλώσεις του, μετά το πέρας τη Συνόδου Κορυφής. Σημείωσε ωστόσο, ότι «καλό είναι να αποφύγουμε τη δραματοποίηση». «Η ιστορία μας διδάσκει ότι τόσο σύνθετες συμφωνίες δεν επιτυγχάνονται πάντα με την πρώτη προσπάθεια», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, για να συμπληρώσει: «Στη δύσκολη κατάσταση βρεθήκαμε για λόγους που είναι λίγο πολύ γνωστοί, με την αποχώρηση της Βρετανίας, μειώθηκε το ποσό των συνδρομών».

Κατά τον πρώτο γύρο των γύρου συζητήσεων, η Άνγκελα Μέρκελ επέμεινε ότι η Γερμανία και άλλες πλούσιες χώρες πρέπει να διατηρήσουν τις «εκπτώσεις» που συμβάλλουν στην αντιστάθμιση των μεγάλων συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό και απέρριψε την πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, περί μείωσης των εκπτώσεων με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις σε άλλο διαπραγματευτικό πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε εξαμερής συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Επίσης, ο έλληνα πρωθυπουργός συμμετείχε το πρωί και στη συνάντηση των χωρών της ομάδας Φίλων της Συνοχής. Αυστρία, Δανία, Ολλανδία και Σουηδία - με τα υψηλότερα ποσοστά συμβολής στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό - επιμένουν ότι δεν θα συμφωνήσουν στην αύξηση της συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό 2021-2027, ύψους περίπου ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ. Οι τέσσερις χώρες τονίζουν ότι ο προϋπολογισμός - που θέτει ως κύριους στόχους την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις πολιτικές ψηφιακής οικονομίας - δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος των 27 χωρών-μελών.

«Καταλαβαίνω πως όταν είσαι πρωθυπουργός σε μια χώρα που έχει φτωχές περιφέρειες και υποδομές, μπορώ να το καταλάβω...αλλά όταν πρόκειται για κάποιο ποσοστό, είμαι αμετακίνητη» είπε η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρέντρικσεν στους δημοσιογράφους. Ερωτηθείσα εάν η διαφωνία μπορεί να ξεπεραστεί, η Φρέντρικσεν δήλωσε: «Όχι, δεν το πιστεύω. Είμαι πρόθυμη να μείνω ακόμα και μία εβδομάδα εδώ. Αλλά όχι, δεν πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία». Πρόσθεσε δε ότι απαιτείται μια νέα σύνοδος, ενδεχομένως τον Μάρτιο.

Οι «ολιγαρκείς τέσσερις», με την υποστήριξη της Γερμανίας, είναι συντονισμένοι απέναντι στους «Φίλους της συνοχής», μια ομάδα χωρών κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες θέλουν να δουν να συνεχίζονται οι ροές των «ταμείων συνοχής», με στόχο την ανάπτυξη των φτωχότερων περιοχών. Αυτό που αναμένεται τώρα είναι μια ενημέρωση του Σαρλ Μισέλ στους ηγέτες για το που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, χωρίς ιδιαίτερες ελπίδες για μια συμφωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τόνισε πως οι υφιστάμενες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απέχουν πολύ από αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και, κυρίως, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημείωσε ότι είναι απαραίτητο να βολιδοσκοπηθούν οι προθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υπάρξει η μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των δύο τόσο σημαντικών για το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, οργάνων. Υπενθυμίζεται ότι η απόσταση που χωρίζει τις προτάσεις αυτές υπερβαίνει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. «Δεν πρέπει να εμφανιστούμε ως νέοι αλχημιστές», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο μεταναστευτικό-προσφυγικό, σημείωσε ότι οι περικοπές στον τομέα αυτό δεν είναι οι σωστές και είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από τις προσδοκίες των πολιτών. «Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα», φέρεται να επανέλαβε, κατά την τοποθέτησή του στη διάρκεια των εργασιών του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αντικείμενο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027. (δείτε εδώ)

Άρνηση φαίνεται να εισπράττει η ελληνική κυβέρνηση στο αίτημά της για αύξηση των κοινοτικών πόρων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Η διαχείριση του προσφυγικού αποτελεί τον Νο1 «πονοκέφαλο» για το Μέγαρο Μαξίμου, ιδίως από την στιγμή που επείγεται για τη διαμόρφωση των κατάλληλων υποδομών πριν τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και αναμένεται αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

Η διαπίστωση αυτή φάνηκε τόσο από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την προσέλευσή του στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και – σύμφωνα με πληροφορίες- από τις συναντήσεις που είχαν στη Γερμανία με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης και ο αναπληρωτής υπουργός, Γιώργος Κουμουτσάκος. (διαβάστε αναλυτικά)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσερχόμενος στην προπαρασκευαστική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, είπε ότι στον πρώτο πολυετή προϋπολογισμό μετά την κρίση, οι δαπάνες για την κοινωνική συνοχή «δυστυχώς μειώνονται αντί να αυξάνονται και τα κριτήρια κατανομής τους γίνονται ακόμη πιο άδικα ιδιαίτερα για τις αδύναμες χώρες». Σημείωσε ότι «αυτή η εξέλιξη είναι εξαιρετικά αρνητική, καθώς παγιώνει την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων και μεγαλώνει την απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών». Τόνισε ότι για την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη «δεν είναι μόνο άδικη» αλλά και «έξω από κάθε πλαίσιο πολιτικής ηθικής», καθώς η χώρα μας, όπως είπε, «υπέστη τεράστιες θυσίες κατά την κρίση και έχασε το 1/4 του εθνικού της πλούτου».

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι ως πρωθυπουργός διεκδίκησε «με επιμονή και μεθοδικότητα να υπάρξουν επιπρόσθετα κονδύλια από αυτά που προτείνονται, ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ως ελάχιστο μέτρο αναγνώρισης των θυσιών του ελληνικού λαού, προκειμένου η Ευρώπη να μείνει ενωμένη, αλλά και ως ελάχιστη στήριξη για να μην χάσει η χώρα το τραίνο της σύγκλισης». Δυστυχώς, πρόσθεσε, «ο κ. Μητσοτάκης δεν συνέχισε αυτή τη διεκδίκηση». Ειδικότερα, είπε πως ο πρωθυπουργός «όχι μόνο την απεμπόλησε ολοκληρωτικά αλλά δεν συμμετείχε στη Σύνοδο που διοργάνωσε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός, των φίλων της συνοχής, την Πορτογαλία, προκειμένου να διεκδικήσει συμμαχίες και να θέσει το πλαίσιο των ελληνικών διεκδικήσεων» και συνεπώς προσέρχεται σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής «χωρίς να υπάρχει καμία θετική προσδοκία και κάτι καλύτερο για την χώρα».

Με αιχμή το θέμα του προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα σε Εμανουέλ Μακρόν, Άγκελα Μέρκελ, Τζουζέπε Κόντε και ο Πέδρο Σάντσεθ, όπου έδωσε το "παρών" και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε προηγηθεί συνάντηση του πρωθυπουργού με επτά ηγέτες στα γραφεία της ισπανικής αντιπροσωπείας.

Συγκεκριμένα στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, η Γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε κόντε και οι αρχηγοί Ισπανίας, Πορτογαλίας, Λουξεμβούργου και Βελγίου.

Ακολούθησε συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία για έναν προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα, αλλά και υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους της Ε.Ε. επισημαίνει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter για τις διαπραγματεύσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. «Συζητήσεις με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον και την ευημερία των πολιτών μας» γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

In discussions with the leaders of France, Germany, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain and Belgium on the #EUBudget. We need a budget that addresses the problems EU countries face and supports the ambitious goals we have set for the future and prosperity of our citizens. #EUCO pic.twitter.com/0G3zHk30P7