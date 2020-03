Κορονοϊός Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Τον Ιούνιο η διεξαγωγή του

Κορονοϊός Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών:

Κορονοϊός Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Το διάστημα 11 - 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 5ο Φόρουμ των Δελφών μετά την πρόσφατη αναβολή του για προληπτικούς λόγους λόγω κορονοϊού, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση εκ μέρους των διοργανωτών. «Η τελική μας απόφαση για την οργάνωση του Φόρουμ τον Ιούνιο θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας», διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές του Φόρουμ των Δελφών.

Επισημαίνουν πως προτεραιότητά τους «παραμένει πάντα η υγεία και η ασφάλεια των ομιλητών, των συνέδρων, των συνεργατών μας και των κατοίκων της περιοχής». Υπενθυμίζεται πως αρχικά το φετινό φόρουμ ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι στις 29 Φεβρουαρίου, οι διοργανωτές τόνισαν ότι η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναβάθμισε την εκτίμηση κινδύνου του κορονοϊού σε «πολύ υψηλή», «μας υποχρεώνει να αναβάλουμε την εκδήλωση, σκεπτόμενοι πρωτίστως την προστασία και την ασφάλεια όλων των συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τους εργαζόμενους στο Φόρουμ, και τους κατοίκους της περιοχής. Ευχαριστούμε θερμά τους συνέδρους, χορηγούς, συνεργάτες, και όλους τους φίλους του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών για την διαρκή συμπαράσταση τους. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Φόρουμ θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες». Η έναρξη του Φόρουμ είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι αιχμηρή ανάρτηση από τη δημοσιογράφο για την πολυμελή παρουσία της οικογένειας Μητσοτάκη στο Φόρουμ των Δελφών. Ποιο αναλυτικά, η κυρία Ακρίτα εξάρει τον εαυτό της για την ανάρτηση που έκανε και αφορούσε τη συμμετοχή 9 ατόμων της οικογένειας Μητσοτάκη ως ομιλητών στο Διεθνές Επιστημονικό Φόρουμ στους Δελφούς. Πάντα κατά την ίδια, η συγκεκριμένη ανάρτηση οδήγησε στην ακύρωση της συμμετοχής της Μαρέβας Μητσοτάκη στο Φόρουμ, λόγω αντιδράσεων που προκλήθηκαν στα social media. Η γνωστή δημοσιογράφος ξεκίνησε τη νέα της ανάρτηση γράφοντας: «Μα ποια είμαι τέλος πάντων».

«Σέβομαι τις οικογενειακές παραδόσεις as much as the next person. Mε συγκινούν τα σόγια τα αγαπημένα. Να πάρε εμάς πχ Χριστούγεννα θα πάμε στα ξαδέλφια μου, των Φώτων θα μαζευτούμε σε μένα, Καθαρά Δευτέρα στης ανεψιάς μου. Α, όλα κι όλα τα κρατάμε τα έθιμα εμείς. Αλλά τα κρατάμε στο σπίτι μας. Δεν μαζευόμαστε να μιλάμε στα ξένα fora», αναφέρει μεταξύ άλλων. Η ίδια απορρίπτει και το επιχείρημα ότι «όλοι οι πρωθυπουργοί τα ίδια κάνουνε». «Κακώς τα κάνουνε. Να μην τα κάνουνε. Κι όταν τα κάνουνε αυτοί, να τους το λέμε εμείς. Δυνατά και καθαρά. Αν αγαπάς τους συγγενείς σου να τους αγοράσεις πάστες, αγάπη μου. Όχι να τους ανεβάζει συλλήβδην στο πόντιουμ. Άσε που εδώ ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια. Γιατί, κύριε πρωθυπουργέ μου; Τόσο μεγάλη οικογένεια έχετε, γιατί περιοριστήκατε μόνον στους εννέα;», αναφέρει σκωπτικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

«Έντιτ. Μα ποια είμαι τέλος πάντων. Χτες έγραψα αυτό, σήμερα η Μαρέβα Μητσοτάκη ακύρωσε τη συμμετοχή της στο φόρουμ, λόγω των αντιδράσεων στα social media. Έγραψα αυτό. «Το φόρουμ των α-Δελφών Μητσοτάκη»

Σκέψου τώρα εσύ να μην είσαι Έλληνας. Σκέψου να μην έχεις ζήσει καν στην Ελλάδα. Και να πρέπει κάποιος να σού εξηγήσει πώς σε ένα διεθνές οικονομικό φόρουμ όπως αυτό των Δελφών, συμμετέχουν ως ομιλητές εννέα μέλη της οικογένειας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις εσύ ο Σουηδός ο νορμάλ ο άνθρωπος. Γίνεται φόρουμ. Διεθνές. Επιστημονικό. Στους Δελφούς. Και θα μιλήσουν εκεί τον Μάρτιο: 1. Κυριάκος Μητσοτάκης 2. Μαρέβα Γκραμπόφσκι σύζυγος Κυριάκου Μητσοτάκη. 3. Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, αδελφή του Κυριάκου Μητσοτάκη 4. Αλεξία Μπακογιάννη, ανεψιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. 5. Κώστας Μπακογιάννης, ανεψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη 6. Σία Κοσιώνη, σύζυγος ανεψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη. 7. Αντιγόνη Λυμπεράκη, βαφτισιμιά του πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. 8. Πλάτων Τήνιος, σύζυγος της βαφτισιμιάς του πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. 9. Κώστας Συνολάκης, βαφτισιμιός του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Αυτό καλείσαι τώρα εσύ ο Έλληνας να εξηγήσεις στον Σουηδό συνάνθρωπό σου. Κι όχι μόνον να το εξηγήσεις εσύ: να το καταλάβει κι εκείνος. Σέβομαι τις οικογενειακές παραδόσεις as much as the next person. Mε συγκινούν τα σόγια τα αγαπημένα. Να πάρε εμάς πχ Χριστούγεννα θα πάμε στα ξαδέλφια μου, των Φώτων θα μαζευτούμε σε μένα, Καθαρά Δευτέρα στης ανεψιάς μου. Α, όλα κι όλα τα κρατάμε τα έθιμα εμείς. Αλλά τα κρατάμε στο σπίτι μας. Δεν μαζευόμαστε να μιλάμε στα ξένα fora. Και ξέρετε τι γ@@@τους επιστήμονες έχουμε εμείς στο σόι μας; Ένας κι ένας.

Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όλο και θα βρεθεί κάποιος που θα ανεμίσει περήφανα το επιχείρημα «αν ο ομιλητής έχει τα τυπικά προσόντα τι πειράζει;» Πειράζει. Πολύ πειράζει. Διότι αν η Μαρέβα έχει μαγαζί με ρούχα, έχουν κι άλλες μαγαζί με ρούχα. Αν η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι δικηγόρος, υπάρχουν κι άλλοι δικηγόροι. Και πολιτικοί επιστήμονες υπάρχουν, και δημοσιογράφοι υπάρχουν απ’ όλα τα καλά υπάρχουν. Και ως πρωθυπουργός οφείλεις να το (ανα)γνωρίζεις αυτό. Έστω για να μην σε πάρει στο στόμα της η γειτονιά.

Από λόγους στοιχειώδους πολιτικής ευθιξίας τι κάνεις λοιπόν; Ή μάλλον τι ΔΕΝ κάνεις; ΔΕΝ πας σε διεθνές φόρουμ σαν να κάνεις Πάσχα στο σπίτι σου στους Δελφούς. ΔΕΝ πας πώς να το κάνουμε δηλαδή; Δεν ξέρω τι συνέβαινε στα ‘60s, αλλά vintage στην πολιτική ζωή δεν υπάρχει: μόνο στα φουρό. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ‘όλοι οι πρωθυπουργοί τα ίδια κάνουνε’. Κακώς τα κάνουνε. Να μην τα κάνουνε. Κι όταν τα κάνουνε αυτοί, να τους το λέμε εμείς. Δυνατά και καθαρά. Αν αγαπάς τους συγγενείς σου να τους αγοράσεις πάστες, αγάπη μου. Όχι να τους ανεβάζει συλλήβδην στο πόντιουμ. Άσε που εδώ ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια. Γιατί, κύριε πρωθυπουργέ μου; Τόσο μεγάλη οικογένεια έχετε, γιατί περιοριστήκατε μόνον στους εννέα;

Ξέρετε τί μάς κουράζει; Το αυτονόητο. Κι ακόμα περισσότερο το να εξηγείς το αυτονόητο. Εδώ τώρα αφιερώνω 500 λέξεις για να αναλύσω τί; Το φως και το το φανάρι. Να γράψω ό,τι πολύ απλά δεν νοείται να παίρνεις όλο σου το σόι και να το βαφτίζεις ‘ομιλητές στο φόρουμ των Δελφών’. Καλά συμβούλους δεν έχει αυτός ο άνθρωπος αναρωτιέμαι. Κάποιος να του πει «όπα θα μάς κράξουνε, βγάλε πεντέξι απ’ τους εννιά μη γίνουμε ρεζίλι;» Θέλει τεράστιο IQ για να αντιληφθείς αυτό το περίφημο αυτονόητο; Κι όπως σχολίασε την είδηση η φίλη Έλενα Μηλιώτη: «Παιδιά, από ‘δω η χώρα. Χώρα, από ‘δω τα παιδιά!» Συνεπώς, κύριε Πρωθυπουργέ τι να πω; Να σάς χαιρόμαστε. Κι εσάς κι όλο σας το σόι.

Έλενα Ακρίτα».