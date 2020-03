Κορονοϊός Ευρώπη: Χαλαρώνει το Σύμφωνο Σταθερότητας

Κορονοϊος Ευρώπη: Ενώ ο ΠΟΥ ανακοίνωσε πως το επίκεντρο της πανδημίας είναι πλέον η Ευρώπη, η Κομισιόν δηλώνει πως θα γίνει αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου τα κράτη - μέλη να κατευθύνουν κονδύλια στην Υγεία και στις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του ιού, που προκύπτουν λόγω της έκτακτης ανάγκης. "Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντέξει αυτό το σοκ" δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν και συμπλήρωσε: "Κάθε κράτος - μέλος χρειάζεται να δείξει υπευθυνότητα και η ΕΕ συνολικά οφείλει να δράσει με αποφασιστικότητα, με σύμπνοια και συνεργασία".

Βάσει του Coronavirus Response Investment Initiative, η ΕΕ κατευθύνει κονδύλι 37 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του ιού και ακόμη 1,1 δισ. ευρώ θα δοθεί ως εγγύηση στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο προκειμένου να επιτρέψει στις τράπεζες να δώσουν 8 δισ. ευρώ στην στήριξη 100.000 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία.

We will do whatever is necessary to support the Europeans and the European economy.



Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour soutenir les Européens et l’économie européenne.



Wir werden alles Mögliche unternehmen, die Europäer und die europäische Wirtschaft zu stützen. pic.twitter.com/DliFreyUXq