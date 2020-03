Κορονοϊός ΗΠΑ: «Ιστορική» συμφωνία Λευκού Οίκου - Γερουσίας για το σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας [vid]

Κορονοϊός ΗΠΑ: Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ομόφωνα, με τις ψήφους των 96 μελών της που ήταν παρόντα, το «ιστορικό» σχέδιο που προβλέπει να δαπανηθούν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της οικονομίας των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης στον πλανήτη, και για την κατεπείγουσα αγορά ιατρικού εξοπλισμού και υλικού, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.000 ανθρώπους στη χώρα.

Στην — ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς — Βουλή των Αντιπροσώπων το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Στένι Χόιερ, ο δεύτερος τη τάξει των Δημοκρατικών στο σώμα αυτό.

Senate Clerk: "No Senator voted in the negative." pic.twitter.com/0TwOZFsUxb