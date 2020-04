Κορονοϊός Κομισιόν: Σχήμα βραχυχρόνιας εργασίας για την αποφυγή απολύσεων [vid]

Κορονοϊός Κομισιόν: Ανακοινώνοντας το πρόγραμμα μέσω βιντεομηνύματος, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες για τον τρόπο χρηματοδότησής του, δηλώνοντας μόνο ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε μία ένδειξη ότι είναι πιθανό να συνδεθεί με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Οι επιχειρήσεις καταβάλλουν τους μισθούς στους εργαζομένους τους, αν και, αυτήν την στιγμή, δεν έχουν έσοδα. Η Ευρώπη έρχεται σε βοήθειά τους με τη νέα αυτή πρωτοβουλία», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Στόχος είναι να βοηθήσουμε την Ιταλία, την Ισπανία και όλες τις άλλες χώρες που έχουν πληγεί σκληρά. Και αυτό θα γίνει χάρη στην αλληλεγγύη άλλων κρατών μελών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το γερμανικό σχήμα, η κυβέρνηση καταβάλλει μέρος των μισθών των εργαζομένων, όταν οι εταιρείες περικόπτουν τον χρόνο εργασίας στο πλαίσιο της επιβράδυνσης λειτουργίας για να αποτραπεί η απώλεια των θέσεων εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου θα ανακοινωθούν αύριο. «Εάν δεν υπάρχουν παραγγελίες και οι επιχειρήσεις δεν έχουν δουλειά εξαιτίας ενός προσωρινού εξωτερικού σοκ όπως είναι ο κορονοϊός, δεν πρέπει να απολύσουν τους εργαζομένους τους», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Με τον τρόπο αυτόν, οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν χρήματα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Θα μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλλουν τα ενοίκιά τους και να αγοράζουν ό,τι χρειάζονται. Και αυτό έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην οικονομία», είπε.

We have developed a concept of short-time work to help companies keep their workers and allow them to go back to full work as soon as the lockdown will be over.

This initiative will help the countries the most hit by the #coronavirus. pic.twitter.com/Vt728U6FxU