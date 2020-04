Κορονοϊός ΕΕ: Αυτό θα είναι το νέο Σχέδιο Μάρσαλ για την Ευρώπη [vid]

Κορονοϊός ΕΕ: Ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει να πάρει τη μορφή ενός Σχεδίου Μάρσαλ για να υποστηριχθεί η ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση του κορονοϊού, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κορονοϊός ΕΕ: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «γνωρίζουμε ότι η κρίση αυτή θα χρειασθεί ταχείες απαντήσεις. Δεν μπορούμε να αφιερώσουμε ένα, δύο ή τρία χρόνια για να εφεύρουμε νέα εργαλεία», προσθέτοντας ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, γνωστό ως MFF, είναι το ισχυρότερο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Θέλουμε να διαμορφώσουμε το MFF κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει σημαντικό τμήμα του σχεδίου ανάκαμψης...Πολλοί μιλούν αυτήν τη στιγμή για κάτι που αυτό το ονομάζει Σχέδιο Μάρσαλ. Θεωρώ ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να είναι το Σχέδιο Μάρσαλ που καταρτίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ευρωπαϊκούς λαούς», είπε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός εργαλείου που θα αποτελεί εγγύηση για δάνεια ως 100 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων για την υποστήριξη της απασχόλησης που εφαρμόζονται εξαιτίας των επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού. Το εργαλείο αυτό θα επιτρέπει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να λαμβάνουν δάνεια της ΕΕ «με ευνοϊκούς όρους» για να καλύψουν το κόστος που συνδέεται απευθείας με τη δημιουργία ή την παράταση των εθνικών προγραμμάτων μερικής απασχόλησης», εξηγεί η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις δυνάμεις των χωρών μελών για να διασώσουμε ζωές και να προστατεύσουμε τα μέσα διαβίωσης. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», δήλωσε. Για τη χρηματοδότηση των δανείων των κρατών μελών, η Κομισιόν θα δανεισθεί στις αγορές, γεγονός που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να επωφεληθούν από «χαμηλά κόστη δανεισμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα δάνεια αυτά, που προορίζονται για τις χώρες που αντιμετωπίζουν «τις πλέον επείγουσες καταστάσεις», θα πλαισιωθούν από «ένα σύστημα εθελούσιων εγγυήσεων των κρατών μελών». Η πρόταση θα παρουσιασθεί στις 7 Απριλίου στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι θα συνέλθουν σε τηλεδιάσκεψη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πακέτο μέτρων για να βοηθήσει την οικονομία της ΕΕ, που έχει πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο μερικής απασχόλησης, την ευκολότερη χρηματοδότηση των αγροτών και των ψαράδων καθώς και τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων.

Η Κομισιόν αναμένει ότι η ΕΕ θα εισέλθει σε βαθειά ύφεση εφέτος, καθώς η έξαρση του κορονοϊού έχει επιβραδύνει πολύ την οικονομική δραστηριότητα στις 27 χώρες - μέλη της. «Το βάθος και το εύρος της κρίσης απαιτούν μία απάντηση σε χωρίς προηγούμενο έκταση, ταχύτητα και αλληλεγγύη», αναφέρει η Επιτροπή.

Για να αποτραπούν οι απολύσεις εργαζομένων από τις εταιρείες, όταν αυτές δεν έχουν αρκετή δουλειά, η Κομισιόν προτείνει την υιοθέτηση από όλες τις χώρες της ΕΕ του πλαισίου της γερμανικής «kurzarbeit», με βάση το οποίο οι εργοδότες μειώνουν τις ώρες απασχόλησης και όχι τις θέσεις εργασίας και το κράτος θα πληρώνει τη διαφορά των μισθών, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να κάνουν δαπάνες. Για τη χρηματοδότηση του πλαισίου αυτού η Επιτροπή θα δανεισθεί 100 δισ. ευρώ από τις αγορές έναντι εγγυήσεων από τις κυβερνήσεις της ΕΕ, χρησιμοποιώντας την πιστοληπτική αξιολόγησή της ΑΑΑ και στη συνέχεια θα δανείσει φθηνά τις χώρες - μέλη, πολλές από τις οποίες έχουν χαμηλότερο αξιόχρεο.

Το έγγραφο σημειώνει ότι η Κομισιόν θα προτείνει, επίσης, την αύξηση των χρηματικών προκαταβολών στους αγρότες στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, όπως και να τους δώσει περισσότερο χρόνο να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για στήριξη καθώς και περισσότερο χρόνο για την επεξεργασία των απαιτήσεων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει εξαιρετική ευελιξία στη χρήση του ταμείου της για τη ναυτιλία και την αλιεία, ώστε να στηρίξει τους ψαράδες σε περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της αλιείας.

Αναφέρεται, επίσης, στο έγγραφο ότι η Κομισιόν θα προτείνει την άρση κάθε απαιτούμενης συγχρηματοδότησης από τις χώρες για την απορρόφηση από αυτές ευρωπαϊκών πόρων για την κατασκευή υποδομών, όπως αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και εγκαταστάσεων για τη διαχείριση αποβλήτων, με τα έργα αυτά να πληρώνονται πλήρως από την ΕΕ. Χρήματα θα μπορούν, επίσης, να μεταφερθούν μεταξύ των περιφερειών, σημειώνει το έγγραφο.

«Αυτή είναι μία πρωτοφανής κίνηση που αντανακλά την ανάγκη τα κράτη - μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη στήριξη των πολιτών τους αυτή τη στιγμή», τονίζεται στο έγγραφο. Οι προτάσεις πρέπει να εγκριθούν από τις 27 χώρες - μέλη, που ερίζουν για το βεληνεκές της στήριξης των οικονομιών τους.