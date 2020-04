Συνεδρίαση Eurogroup: Η Γερμανία μαζί με τους στενούς της συμμάχους την Ολλανδία και την Αυστρία, έβαλαν πάνω στο τραπέζι την πρόταση όσες χώρες, λάβουν προληπτικές πιστωτικές γραμμές με χαλαρά κριτήρια χρηματοδότησης, όταν επιστρέψουν στην κανονικότητα οι οικονομίες τους να προχωρήσουν σε αποπληρωμή αυτών των χρημάτων με μνημονιακούς όρους.

Στο έτερο μπλοκ χωρών της ευρωζώνης που είναι υπέρ του κορονο-ομόλογου πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Ιταλία που θέλει φτηνή και μεγάλου ύψους χρηματοδότηση για να καλύψει το τεράστιο οικονομικό κόστος της πανδημίας. Σύμφωνα με το Ιταλικό Ινστιτούτο Στατιστικής Istat, το σοκ για την ιταλική οικονομία είναι γενικευμένο και χωρίς προηγούμενο. Τα περιοριστικά μέτρα που η κυβέρνηση Κόντε επέβαλε έως τώρα, προκάλεσαν το κλείσιμο 2,2 εκατομμυρίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για το 49% του συνόλου και για το 65% των εταιριών που εξάγουν. Συνολικά απασχολούν 7,4 εκατομμύρια εργαζομένους.

Η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup όχι μόνο ξεκίνησε αργότερα, αλλά και διακόπηκε προσωρινά το βράδυ -γεγονός ενδεικτικό των διαφωνιών που υπάρχουν μεταξύ των εκπροσώπων των χωρών του Βορρά και του Νότου. Αρχικά, οι υπουργοί Οικονομικών επρόκειτο να διακόψουν για μία ώρα, αλλά αργότερα υπήρξε παράταση αρχικά για ένα δίωρο και αργότερα για ένα τρίωρο.

«Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του σημερινού Eurogroup. Μία ώρα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε…» ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω twitter o εκπρόσωπος του Σεντένο, Λουίς Ρέγκο.

Now aiming to restart at 23h brussels time. Yep I know… We are working hard to come to a deal https://t.co/VyMMKAAf93 pic.twitter.com/tGVLoZiuRp

— LuisRego (@ljrego) April 7, 2020