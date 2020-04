Φτώχεια στην Ελλάδα: Στη χειρότερη κατάσταση είναι η Βουλγαρία, με την Ελλάδα να είναι μια θέση πριν από το τέλος. Μετά από 10 και πλέον χρόνια λιτότητας και ΔΝΤ ήρθε να προστεθεί τώρα και η κρίση του κορονοϊού η οποία κατά πολλούς στην κυβέρνηση αλλά και σε οίκους αξιολόγησης θα διαρκέσει αρκετά. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι πριν προλάβουμε να επουλώσουμε τις πληγές, που άνοιξε η δημοσιονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, εκατοντάδες χιλιάδες ήδη ευάλωτα νοικοκυριά πέφτουν πάλι στη βαθιά. Το χειρότερο είναι ότι ουδείς μπορεί να προβλέψει πόσα άλλα νοικοκυριά θα βρεθούν σε ανάλογη κατάσταση, εάν επιβεβαιωθούν τα «μαύρα» σενάρια διεθνών οργανισμών και αναλυτών.

Across the EuroZone countries, Greece registered the highest share of severe material deprivation in 2019 pic.twitter.com/dlOhqdK63u

Η «Υλική αποστέρηση» συμαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να πληρώσει εγκαίρως λογαριασμούς, να έχει επαρκή θέρμανση, να αντιμετωπίσει έκτακτες δαπάνες ακόμη και 50 ευρώ, να φάει ψάρι ή κρέας σε τακτική βάση, να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, να έχει τηλεόραση, πλυντήριο, αυτοκίνητο ή τηλέφωνο. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, δείχνουν ότι 24 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Από αυτούς, πάνω από 1,8 εκατομμύρια ζουν στην Ελλάδα.

Can you afford the basics of life ❓ 💰

5.6% of the EU's population is severely materially deprived

Downward trend since the peak of 10.2% in 2012, yet due to #coronavirus restrictions this can be expected to change

➡️ For more information: https://t.co/1ACLOVOBBH pic.twitter.com/PbDuilbWgm

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 29, 2020