Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να παρουσιάζουν τη μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα των χωρών για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έως το 2024. Η υποβολή τους – πέραν των πρώτων σχεδίων που θα είναι δυνατή από φέτος για να επιταχυνθεί η παροχή στήριξης – θα γίνεται έως τις 31 Απριλίου του 2021 και του 2022. Οι επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να δίνουν έμφαση στα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν στη μετάβαση σε μία πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Η Κομισιόν θα αξιολογεί τα σχέδια με βάση διαφανή κριτήρια και θα αποφασίζει για τη χρηματοδοτική βοήθεια που θα δοθεί στη χώρα – μέλος (με τη μορφή επιχορήγησης και, εφόσον ζητηθεί, δανείου). Οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια θα εκταμιεύονται σε δόσεις με την ολοκλήρωση κάποιων ορόσημων και στόχων που θα καθορίζονται από τις χώρες – μέλη στα σχέδιά τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα πολυετές πλαίσιο (MFF 2021-2027) για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, το οποίο θα έχει συνολικό ύψος 1,85 τρισ. ευρώ. Αυτό το πλαίσιο αποτελείται από τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, και από επιπλέον 750 δισ. ευρώ, τα οποία θα δανεισθεί η ίδια από την αγορά, κυρίως για να προικοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τα 750 δισ. ευρώ, τα 500 δισ. ευρώ θα δοθούν στις χώρες της ΕΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων και τα υπόλοιπα 250 δισ. ευρώ με τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων. Το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα από τα 750 δισ. ευρώ , σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται περίπου στα 32 δισ. ευρώ και αναλύεται σε επιχορηγήσεις 22,5 δισ. ευρώ και δάνεια της τάξης των 9,5 δισ. ευρώ.

