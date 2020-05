Η ενημέρωση από το ξενοδοχείο επισημαίνει τα εξής: Δεδομένης της ιδιαίτερης κατάστασης με την έξαρση των κρουσμάτων του ιού SARS – CoV – 2, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δραστικά μέτρα που λαμβάνει το ξενοδοχείο μας, για την προστασία της υγείας των επισκεπτών, καθώς και των εργαζομένων μας.

Τα μέτρα στοχεύουν σε ασφαλείς και ξέγνοιαστες διακοπές με υψηλά πρότυπα υγιεινής, καθώς προωθούνται αξιόλογες οργανωτικές αλλαγές. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης εντατική εκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε να συμμορφωθούν με όλες τις απαιτήσεις που επιβάλει η νέα αυτή κατάσταση.

Οργάνωση ξενοδοχείου

Επιλέχθηκε εξωτερικός σύμβουλος για τη δημιουργία σχεδίων υγειονομικού περιεχομένου και πιστοποίησης της διαδικασίας αυτής από εξωτερικούς ελεγκτές (έγκριτη εταιρεία πιστοποιήσεων). Ο εξωτερικός σύμβουλος θα δημιουργήσει σχεδία έκτακτης ανάγκης, καθώς και καθημερινά πρωτόκολλα υγιεινής και θα ορίσει ομάδα διαχείρισης κρίσης για τη γρήγορη αντιμετώπιση ύποπτων κρουσμάτων.

Θα υπάρξουν συχνές συνεδριάσεις-συζητήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση για την ταχύτατη λήψη αποφάσεων όπου απαιτείται.

Online check in: Οι πελάτες μας θα μπορούν να κάνουν check in έως και 72 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξη, απαντώντας στο e-mail που θα τους αποστέλλεται αυτόματα από το ξενοδοχείο μας, με την παράκληση να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά τους στοιχεία. Έτσι, το check in θα γίνεται σε μεγάλο βαθμό χωρίς επαφή και ουσιαστικά με την επίδειξη μόνον της ταυτότητας ή διαβατηρίου στην άφιξη, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο παραμονή του πελάτη στη reception.

Fast check out: Θα γίνεται καταρχάς τηλεφωνικώς, λίγο πριν την αναχώρηση του πελάτη, ενώ νωρίτερα ο πελάτης θα έχει παραλάβει την εκτύπωση του λογαριασμού του για την αρχική ενημέρωση του. Με αυτήν τη διαδικασία μειώνεται ο χρόνος που βρίσκεται στο χώρο της Reception, αφού πλέον επισκέπτεται τη ρεσεψιόν για να προχωρήσει στην οριστική εξόφληση του λογαριασμού του.

Προωθείται από την επιχείρησή μας η εξόφληση των λογαριασμών με πιστωτική κάρτα και όσο το δυνατόν η αποφυγή των μετρητών. Τα τμήματα εστιατορίου και μπαρ δεν θα δέχονται μετρητά, αλλά θα γίνονται απευθείας χρεώσεις στο δωμάτιο του πελάτη και εξόφληση στο check out.

Συνέχιση της πιστοποίησης του προτύπου HACCP για τους χώρους μαζικής εστίασης του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο μας πιστοποιείται κάθε χρόνο με το πρότυπο HACCP (ISO 22000) για θέματα υγιεινής και ασφαλείας τροφίμων από το 2009 συνεχόμενα.

Παραλαβή εμπορευμάτων με βάση τα πρωτόκολλα HACCP και επιπλέον ψεκασμός με την παραλαβή των εμπορευματοκιβωτίων για την απολύμανση τους.

Εφαρμογή Plexi Glass σε όλα τα σημεία πωλήσεων για την παρεμπόδιση διασποράς των σωματιδίων και εξάπλωσης του Ιού.

Έλεγχος αποστάσεων: Όλοι οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου θα εφαρμόζουν αποστάσεις 1,5 έως 2 μέτρων μεταξύ τους, αλλά και από τους επισκέπτες μας.

Απαγορεύεται η είσοδος στο ξενοδοχείο σε τρίτους.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου θα εργάζεται σε σταθερές ομάδες για να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τυχόν αλυσίδες μόλυνσης.

Η δυναμικότητα των εστιατορίων θα περιοριστεί σημαντικά. Τα τραπέζια θα τοποθετηθούν σε ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των επισκεπτών σε αυτά.

Επέκταση των ωρών λειτουργίας: Για να προσφερθούν υπηρεσίες σε όλους τους επισκέπτες, το ωράριο λειτουργίας των εστιατορίων και άλλων υπηρεσιών του ξενοδοχείου διευρύνεται.

Τα φαγητά και τα ποτά θα σερβίρονται υποχρεωτικά από το προσωπικό της επιχείρησης.

Δημιουργία αποθεμάτων ασφαλείας για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.

Εκδηλώσεις, σπορ και υπηρεσίες διασκέδασης θα προσφέρονται για λίγους συμμετέχοντες και με αποστάσεις ασφαλείας. Ο κατάλογος του SPA και η φροντίδα των παιδιών προσαρμόζονται σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς.

Υγιεινή και Απολύμανση

Ο αριθμός των απολυμαντικών σημείων αυξάνεται, ώστε οι επισκέπτες και το προσωπικό, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους όπου υπάρχει επαφή με άλλους ανθρώπους, να μπορούν να απολυμαίνουν τα χέρια τους εύκολα. Οι χώροι που θα τοποθετούνται είναι σε σημεία φαγητού και ποτού, στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στο λόμπι.

Όλα τα δωμάτια θα καθαρίζονται με ειδικά απορρυπαντικά και με ατομική παρκετέζα, περιορίζοντας την πιθανότητα μετάδοσης του COVID-19 καθώς και άλλων παθογόνων. Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις καθημερινές συνήθειες των επισκεπτών, όπως στη χρήση του τηλεκοντρόλ τηλεόρασης, στις επιφάνειες του μπάνιου, στα κομοδίνα κτλ. Στο check out θα γίνεται απολυμαντική νέφωση ολόκληρου του δωματίου για την εξάλειψη όλων των ιών.

Η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων θα πραγματοποιείται πιο συχνά και θα χρησιμοποιούνται ειδικά αντιμικροβιακά καθαριστικά. Απολυμαντική νέφωση θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και σε ώρες που θα είναι κλειστοί οι κοινόχρηστοι χώροι.

Εκτενές πρόγραμμα εκπαίδευσης

Η εταιρεία μας θα προχωρήσει στην εκπαίδευση των εργαζομένων της με έναρξη τουλάχιστον 15 μέρες πριν το επίσημο άνοιγμα του ξενοδοχείου την 01.07.2020.

Κάθε μέτρο που ανακοινώνεται από την κυβέρνηση, θα εφαρμόζεται από την εταιρεία μας σχολαστικά, καθώς η ασφάλεια στις διακοπές σας είναι ένας βασικός παράγοντας, για να απολαύσετε αυτές τις πολύτιμες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης που θα σας προσφέρουμε.

Για οποιαδήποτε απορία σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 26230-95999 ή στο [email protected]