Στήριξη στις επενδύσεις φιλοδοξεί να δώσει η Κομισιόν με την πρόταση για σύσταση ενός ταμείου 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση, που πρέπει να εγκριθεί από τις κυβερνήσεις και τους βουλευτές της ΕΕ, έρχεται αφού εταιρίες σε όλο τον κόσμο έγιναν περισσότερο ευάλωτες σε επιθετικές εξαγορές, καθώς μειώθηκαν οι τιμές των μετοχών τους και υπήρξαν λιγότερες χρηματοδοτικές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Το νέο αυτό ταμείο θα μπορούσε να αγοράζει ποσοστά ή να προσφέρει δάνεια σε στρατηγικές επιχειρήσεις σε κλάδους όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το διάστημα, η άμυνα, οι ψηφιακές και οι «πράσινες» τεχνολογίες, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, σε συνέντευξη Τύπου ο Ευρωπαίος επίτροπος για τη βιομηχανία Τιερί Μπρετόν.

Οι ανησυχίες για το πόσο ευπαθείς είναι ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρίες αυξήθηκαν τον Μάρτιο ύστερα από αναφορές σε μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες η αμερικανική κυβέρνηση ήθελε να εξασφαλίσει πρόσβαση στη γερμανική εταιρία CureVac, μια εταιρία βιοτεχνολογίας που εργάζεται πάνω σε μια νέα τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να μειώσει δραστικά το κόστος για εμβόλια. Η Κομισιόν έχει ήδη αντιδράσει, υποσχόμενη 80 εκατομμύρια ευρώ στην CureVac. Η οικονομική στήριξη της ΕΕ θα διατεθεί σε εταιρίες «που χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια για να συνεχίζουν την επέκτασή τους», δήλωσε ο Μπρετόν, προσθέτοντας ότι αυτό θα επιτρέψει επίσης σε εταιρίες να αρνηθούν τη βοήθεια από ανεπιθύμητους εταίρους.

