Το Νέο Renault CLIO, η 5η γενιά του γαλλικού παγκόσμιου Best Seller, που βρίσκεται στην 1η θέση των ευρωπαϊκών πωλήσεων το 2020, ανεξαρτήτως κατηγορίας, έχει ήδη κατακτήσει και το ελληνικό κοινό. Με όπλα του την ώριμη και, παράλληλα, εντυπωσιακή σχεδίαση αμαξώματος, την κορυφαία ποιότητα κατασκευής, τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, την άνεση υψηλού επιπέδου και τη σφραγίδα του Best in Class μοντέλου στην κατηγορία του, στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, όπου έχει αποσπάσει την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συναρπαστική πρόταση της κατηγορίας του και όχι μόνο.

Από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της πολύ πλούσιας γκάμας κινητήρων του Νέου Renault CLIO είναι ο εμβληματικός και υπέρ-σύγχρονος diesel κινητήρας 1.5 Blue dCi των 85 ίππων, που κάνει χρήση της τεχνολογίας AdBlue, για απόλυτη συμβατότητα με τις νέες αυστηρές νόρμες ρύπων. Ο κινητήρας αποδίδει 85 ίππους και 220 Nm ροπής μόλις στις 1.750 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας δυνατό τράβηγμα από πολύ χαμηλές στροφές, χωρίς να απαιτεί συχνές αλλαγές σχέσεων από τον οδηγό.

Συνδυάζεται αποκλειστικά με το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, που κάνει ακόμα πιο εύκολο το ταξίδι στον ανοιχτό δρόμο, ενώ είναι γνωστός για τη μνημειώδη οικονομία που προσφέρει. Με 3,2 λτ./100 χλμ. κατανάλωση εκτός αστικού κύκλου, μόλις 3,6 λτ./100 χλμ. σε μικτές συνθήκες κίνησης και με εκπομπές ρύπων στα 95 γρ./χλμ. CO2, η οικονομία που προσφέρει ο κινητήρας 1.5 Blue dCi δεν έχει αντίπαλο.

Τώρα, η επιλογή του Νέου Renault CLIO 1.5 Blue dCi 85hp γίνεται ακόμα πιο δελεαστική και άμεση από ποτέ. Για πρώτη φορά στη γκάμα του νέου best seller εντάσσεται η πλούσια εξοπλιστική έκδοση EXPRESSION PLUS, που συνδυάζεται αποκλειστικά με τον κορυφαίο diesel κινητήρα. Συγκεκριμένα, η νέα έκδοση EXPRESSION PLUS, περιλαμβάνει, τον παρακάτω επιπρόσθετο εξοπλισμό αξίας περίπου 1.400€:

Pack Navi 7” : Σύστημα πολυμέσων EASY LINK με οθόνη αφής 7” & σύστημα πλοήγησης, ελληνική χαρτογράφηση & Over Speed Prevention,

Pack Street : Κάμερα οπισθοπορείας και εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος,

Ζάντες αλουμινίου 16” PHILY,

Προβολείς ομίχλης,

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω, συνεχούς λειτουργίας,

Ελαστικά παντός καιρού

Και όλα αυτά στην ασυναγώνιστη τιμή των 17.120€, με επιπλέον:

δωρεάν το μεταλλικό χρώμα,

δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνων

δωρεάν 3 χρόνια οδικής βοήθειας και

δωρεάν ασφάλιση για 6 μήνες

Η έκδοση EXPRESSION PLUS του Νέου Renault CLIO σε περιμένει να την ανακαλύψεις στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Renault (www.renault.gr). Κλείσε τώρα ένα Test Drive και ανακάλυψε την ανώτερη οδηγική εμπειρία που προσφέρει