Στην BMW Group Hellas καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Andreas Sieben. Με προσωπική του επιστολή, ο σημερινός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Karim Christian Haririan ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και ενημέρωσε επίσημα ότι από 1η Σεπτεμβρίου 2020 θα αλλάξει ο Πρόεδρος.

O νέος Πρόεδρος μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του διευθυντή after sales για 12 χώρες στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Με τον γερμανικό κολοσσό συνεργάζεται από το 2000 και έχει εργαστεί σε πολλές θέσεις του BMW Group όπως, logistics, στρατηγική ανάπτυξης after sales, MINI after sales στη Γερμανία κ.ά Αντίστοιχα ο Christian Haririan μετακομίζει στην Πολωνία και συνεχίζει να προσφέρει στο BMW Group.

H BMW, έως τις αρχές τις δεκαετίας του ’60 διέθετε μια περιορισμένη γκάμα μοντέλων. Στη χώρα μας, ενδιαφέρον παρουσίαζε κυρίως το μικρό δίπορτο “700”. Αρχικά, γενική αντιπροσωπεία των γερμανικών αυτοκινήτων ήταν η ΒΙΤΕΜ Α.Ε, με έδρα στη Λεωφ. Συγγρού 27. Στις 15 Μαρτίου 1962 αναλαμβάνει η “Στρατής Μ. Σφακιανάκης”. Ο Στρατής ήταν ένας από τους γνωστούς αδελφούς Σφακιανάκη, με δραστηριότητα και στο χώρο της κατασκευής αμαξωμάτων (λεωφορεία κλπ). Ο ίδιος απεβίωσε τον Ιούνιο του 1962, όμως την επιχείρηση ανέλαβε ο αδελφός του Νικόλαος.

Η ιστορία της εταιρείας στην Ελλάδα

Η έδρα της επιχείρησης ήταν στη Λεωφ. Αμαλίας 26.Με τη νέα σειρά μοντέλων, σταδιακά οι πωλήσεις της εταιρίας στη χώρα μας θα γνωρίσουν ανοδική πορεία, από το 1963.

Είναι η χρονιά, που η αντιπροσωπεία θα αλλάξει εκ νέου. Με απόφαση του γερμανικού εργοστασίου, από τις 28 Νοεμβρίου 1963, ανέλαβε επισήμως η BMW-ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η έδρα βρισκόταν στη Λεωφ. Συγγρού 226 και παρέμεινε εκεί έως τη δεκαετία του ’70 (πλέον με την επωνυμία BMW-BIOTA A.E).

Στην Ελλάδα, εκτός από την επιτυχημένη εμπορική πορεία, εκείνη την εποχή η BMW έγραψε ιστορία στις πίστες με τις θρυλικές “2002”.

Με την είσοδο του 1976, η αντιπροσωπεία είχε αλλάξει χέρια. Τη διάθεση των BMW ανέλαβε η Intercar Α.Ε, αυτή τη φορά στη Λεωφ. Συγγρού 236.

Εκείνη την περίοδο, η εταιρία διέθετε ένα νέο μοντέλο, που έγινε σύμβολο στην ελληνική αγορά. Τη “σειρά 3”, με βασικό κινητήρα στα 1.600 κ.εκ.

Η δεύτερη γενιά του μοντέλου, βοήθησε την εταιρία να διατηρήσει υψηλές πωλήσεις, κατά τη δεκαετία του ’80. Το 1992, με όπλο τη νέα γενιά της “σειράς 3”, η BMW πετυχαίνει μερίδιο κοντά στο 4.4% με 8.711 μονάδες και έρχεται στη 10η θεση της κατάταξης.