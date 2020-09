Bank of America: Ύφεση 9,1% στην Ελλάδα – Πού θα κυμανθεί η ανάκαμψη το 2021 και ποιο σενάριο απομακρύνεται Bank of America: Ύφεση της ελληνικής οικονομίας κατά 9,1% αναμένει για το 2020 η Bank of America (BofA), η οποία θεωρεί ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ θα είναι σαφώς μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.